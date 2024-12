Angelina Jolie e Brad Pitt chegam a um acordo de divórcio após 8 anos

Angelina Jolie e Brad Pitt alcançaram um divórcio acordo, disse seu advogado na segunda-feira, aparentemente encerrando um dos divórcios mais longos e controversos da história de Hollywood.

Advogado de Jolie. James Simão confirmou à Associated Press que o casal havia chegado a um negócio . A notícia do acordo foi divulgada pela primeira vez pela revista People.

“Há mais de oito anos, Angelina pediu o divórcio do Sr. Pitt”, disse Simon em comunicado. “Ela e os filhos deixaram todas as propriedades que compartilhavam com o Sr. Pitt e, desde então, ela se concentrou em encontrar paz e cura para sua família. Esta é apenas uma parte de um longo processo contínuo que começou há oito anos. Francamente, Angelina está exausta, mas está aliviada porque esta parte acabou.”

Os documentos judiciais ainda não foram apresentados e um juiz precisará aprovar o acordo. Um e-mail enviado na noite de segunda-feira ao advogado de Pitt solicitando comentários não foi retornado imediatamente.

Jolie, 49, e Pitt, 61, estiveram entre os casais mais proeminentes de Hollywood durante 12 anos. Os dois vencedores do Oscar têm seis filhos juntos.

Jolie depois de um voo em jato particular vindo da Europa, durante o qual ela disse que Pitt abusou dela e de seus filhos. Juiz em 2019, mas a divisão de bens e a guarda dos filhos tiveram que ser resolvidas separadamente.

Um juiz particular que os dois contrataram para cuidar do caso chegou a uma decisão logo depois que incluía a custódia igualitária de seus filhos, excluindo Jolie do caso por causa de um conflito de interesses não relatado. Um tribunal de apelações concordou, o juiz foi destituído e o casal teve que recomeçar.

Os detalhes do acordo não foram revelados imediatamente, e o uso de um juiz particular pelo casal, uma medida cada vez mais comum entre celebridades que se separaram nos últimos anos, manteve o processo em grande parte em segredo. Alguns detalhes, no entanto, foram revelados por meio de uma ação separada movida por Pitt, na qual ele alega que Jolie renegou um acordo de que lhe venderia sua metade de uma vinícola francesa que eles possuíam juntos. Não está claro como o acordo de divórcio afetará o processo.