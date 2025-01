Angelina Jolie não está usando tênis: em vez disso, ela está usando a tendência das sapatilhas elegantes

Embora estejamos atualmente na parte mais fria do inverno, meus pensamentos já estão voltados para os dias mais claros e brilhantes da primavera. Depois de meses andando com as mesmas botas e tênis pretos, me pego sonhando acordada com as possibilidades de looks que a estação mais quente vai trazer, principalmente no setor de calçados.

Inicialmente, meus planos de calçados para a primavera eram simples: um par de sapatilhas clássicas de couro parecia o complemento perfeito para meu guarda-roupa. Mas então Angelina Jolie apareceu com uma roupa tão chique que me inspirou a adotar uma abordagem diferente. Para montar o que ouso chamar de conjunto de transição definitivo, Jolie usou um longo casaco camelo sobre um vestido preto simples e combinou seu visual com as mais elegantes sapatilhas de veludo.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Não sendo apanhada pelas últimas tendências de ténis – na verdade, posso contar nos dedos de uma mão o número de vezes que a vi de ténis – Angelina Jolie prefere manter o seu estilo simples e sofisticado, optando por looks elegantes. elegantes scarpins ou bailarinas para o dia a dia. Nesse caso, Jolie deu um toque sutil, porém sofisticado, a um item básico do guarda-roupa, elevando a humilde bailarina a algo verdadeiramente luxuoso.

Como alguém que gosta do conforto aconchegante do inverno, adoro trazer um toque dessa indulgência sazonal para o início da primavera e poucos materiais exalam opulência como o veludo. Doçura! Fortuna! O veludo adiciona um elemento tátil perfeito para aqueles dias intermediários, quando você equilibra os frios persistentes do inverno com a promessa do calor da primavera.

Repensando toda a minha abordagem em relação aos sapatos de primavera, fiz a curadoria de uma seleção das melhores sapatilhas de veludo para acompanhar você na nova temporada abaixo. Continue lendo para comprar meus favoritos.

COMPRAR SAPATILHAS DE BAILARINA DE VELUDO:

H&M Bailarinas Mary Jane Use com meia-calça e saia midi ou combine com seu jeans favorito.

Adicione um toque de cor ao seu guarda-roupa de inverno.

Miu Miu Bailarinas de veludo As bailarinas Miu Miu são as favoritas entre os amantes da moda.

Reforma Bailarinas Charlie Também vem em couro branco e camurça preta.

Viver em Veneza Bailarinas de veludo Brigitte Estes parecem muito mais caros do que são.

São Lourenço Sapatilhas Gio Velvet para mulheres em preto As sapatilhas pretas são um item básico do guarda-roupa que vale seu peso em ouro.

O Mundo Berilo Bailarinas de veludo da Regência Sempre volto ao Monde Béryl para ver sua coleção chique de sapatos.