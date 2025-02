Angelino "cabine" Napoli na recuperação: 1-1 com Roma

Para um inter que o derby desenha no final, há um Napoli quem coleta o 1-1 em recuperação total de um Roma Sempre no jogo e bom em acreditar tudo. Os dois grandes jogos no domingo retornam um ranking inalterado, com os relógios ainda em três pontos em comparação com os Nerazzurri, que, no entanto, têm a chance de prender o rival durante a semana na recuperação contra a Fiorentina. A um passo de +5, de Lorenzo e seus companheiros, eles retornam à Terra e perdem o oitavo sucesso no campeonato por alguns minutos. O benefício ilusório na meia hora de Spinazzola, capaz de superar Swylar com um lob elegante, durou 90 ‘abundante, quando um tiro de Napoli de’ sorvete ‘Angelino, a recompensa da equipe de Ranieri Strotagonist de muita final arrogante. O jogo de Scudetto fica no mesmo pé, esperando a próxima rodada.

Conte confirma o onze que a Juve colocou, Ranieri faz uma revolução em sua equipe, no módulo (4-3-3) e nos intérpretes, com Soulèè-shomurodov Casal de ataque sem precedentes e Dybala, Convbyk e Pellegrini que estão sentados no sofá. O caracol da Liga Europa e a próxima dedicação da Copa Italiana com Milan força o ex -treinador do Leicester a obrigar as rotações, nas quais a Roma está se aproximando do jogo com um bloqueio defensivo muito baixo para não dar reinício e espaços aos líderes. O alto -urgente de Napoli sufoca a manobra de Giallorossi, os convidados tentam a primeira vez depois de quinze minutos com um tiro estrangulado pelo ex -Lukaku, decisivamente na primeira etapa. É novamente um ótimo ex, Spinazzola, dar o primeiro ombro à competição. O lançamento de Juan Jesus recompensa a raça do azul do lado de fora, que surpreendeu Swylar – liberado para ser classificado – e frio com um lob elegante. Resposta imediata dos hosts, que antes do intervalo vão para um cabelo de bigode de 1-1 com uma abóbora de Nicchka murada de Meret.





Napoli se aproxima do segundo tempo com mais entusiasmo e raiva competitiva, o triangular Lukaku-Mcassa-Mctiye Produz um tiro no fundo do escocês, sempre perigoso com suas inserções. Para tentar mudar a história da partida, Ranieri acrescenta frescura e qualidade do banco, desde a direção de Paredes (traiçoeira duas vezes em um chute livre), ao talento de Dybala, aos músculos e fisicalidade de Dovbyk, para um 4 -2-4 Drive Whiel Front. Conte responde removendo os neres e inserindo Mazzocchi e substituindo Lukaku por Simeone. Os ataques ciganos com generosidade e, eventualmente, a coragem é recompensada: os Saelemaekers atravessam a direita são coletados por Angelino, cujo voo empurra para trás, a tentativa de Minifuga pelos freios da Campânia. Tudo inalterado, os líderes permanecem em +3.