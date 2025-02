Angelus, Papa Francis: "Cúpula de direitos únicos Oportunidade única de trazer pequenos problemas ao centro"

“O topo internacional sobre os direitos das crianças intitulado” Amor e proteger -as “será realizado amanhã no Vaticano, que tive a alegria de promoção e em que participarei. É uma oportunidade única de trazer os problemas mais urgentes com Em relação à vida do centro do mundo, convido você a participar da oração pelo sucesso.

“E falando sobre o valor primário da vida humana, repito o” não “para a guerra que destrói, destrói tudo, destrói a vida e a incentiva a desprezar. E não devemos esquecer que a guerra é sempre uma derrota. Neste ano de aniversário, estou renovando A profissão, especialmente com os governantes da fé cristã, de modo que a dedicação máxima é aprovada a todos os conflitos atuais.

«Hoje ele sublinhou a importância do topo no Angelus -Paus Francis, convidando -nos a unir todos em oração. Um forte convite, porque a oração é a luz e o poder com que podemos nos abrir para ouvir, diálogo e agir para o mais vulnerável e indefeso “. Então, padre Enzo Fortunato, em nome do Comitê Pontífico para o Dia Mundial das Crianças que organiza o Top em que nobres prêmios, líderes mundiais, professores, escritores, economistas, personalidades religiosas e políticas e com organizações internacionais participarão amanhã.

Além disso, o arcebispo do bispo Paul Richard Gallagher, secretário de relacionamentos com os estados e organizações internacionais, o cardeal Mauro Gambetti, Archliester da Basílica de San Pietro, Cardinal Fabio Baggio, abaixo do padrão para o serviço de desenvolvimento humano completo, Will Participio participará, participará , Cardinal Ángel Fernández Artime, ProFect do Dicastery para as instituições de

Wassen Life and Apostolic Life Society, Arcebispo Paul Desmond Tighe, secretário do Dicastery pela cultura e educação e arcebispo Luis Manuel Herrera, secretário da Comissão Pontifical para a proteção de monores. O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, receberá os hóspedes hoje à noite no salão de Raffaello dos Museus do Vaticano.