Ângulo de conspiração em Maha Kumbh Stampede, 16.000 números de celular sob a sonda: Fuentes – Notícias

Os pesquisadores que investigam a debandada de 29 de janeiro no atual Maha Kumbh Mela em Prayagraj mudaram sua abordagem a um ângulo de conspiração que poderia ter desempenhado um papel no trágico incidente que deixou 30 peregrinos mortos, disseram as fontes.

Segundo as fontes, os pesquisadores estão realizando uma análise de dados de mais de 16.000 números de celular que se diziam estar ativos na área do nariz de Sangam, a zero zero de debandada, o dia do incidente.

A investigação revelou que muitos desses números estavam atualmente.

As fontes também disseram que os suspeitos estavam sendo identificados através de uma aplicação de reconhecimento facial das imagens de CCTV coletadas na sala de controle.

Enquanto isso, reforços adicionais também foram destacados nas instalações com a polícia em alerta máximo antes da terceira Snan Amrit, programada para ocorrer na segunda -feira de manhã por ocasião de Vnenchami.

Enquanto o quarto Maha Snan estará em Magh Purnima em 12 de fevereiro, o último ocorrerá em Maha Shivratri em 26 de fevereiro.

Além das 30 vítimas, a maioria de Bihar, mais de 60 devotos também foram feridos na debandada que ocorreu quando uma multidão enorme de pessoas se reuniu para a saudação sagrada no festival de banheiro auspicioso de Mauni Amavasya.

Segundo a polícia, o desastre eclodiu quando a multidão saltou barricadas, esmagando aqueles que esperavam por sua vez do outro lado.

Na sexta -feira, uma comissão judicial de três membros criou o governo de Uttar Pradesh para investigar o debandado visitou o local do incidente.

O painel tem um mês para concluir sua pesquisa e enviar um relatório.

Quanto aos 12 anos, Maha Kumbh começou em 13 de janeiro e continuará até 26 de fevereiro. O governo de Uttar Pradesh, que abriga a feira, espera uma pegada total de cerca de 40 milhões de peregrinos na maior reunião espiritual do planeta.