Ani vs operai: Delhi HC OpenNai Ordens para responder à súplica da indústria da música indiana no caso de direitos autorais

O Tribunal Superior de Délhi, liderou o Openai na segunda -feira apoiado pela Microsoft, uma organização de pesquisa de inteligência artificial (IA) com sede em São Francisco, para responder a um pedido da indústria da música indiana (IMI), que busca se juntar a uma demanda por violação de direitos autorais arquivados pela Asian News International (ANI).

A demanda ANI acusa a abertura de usar seu conteúdo sem permissão para treinar seu modelo ChatGPT. O IMI, que representa os principais rótulos de Bollywood, como a série T, Saregama e Sony Music, está preocupada com o uso não autorizado de suas gravações sonoras em treinamento de IA, argumentando que ele constitui a infração de direitos autorais.

Os rótulos musicais afirmam que o OpenAI, o fabricante do ChatGPT e outros sistemas de IA podem extrair cartas, composições musicais e gravações de som da Internet, potencialmente violando seus direitos autorais. Isso reflete uma ação movida pela GEM of Alemanha em novembro, que também acusou o Openai de usar as letras de músicas sem uma licença para treinar seu modelo de IA.

Anteriormente, a Federação de Editores da Índia e a Associação de Editores do Digital News (DNPA), que representam os principais editoriais e mídias, apresentaram súplicas para intervir no caso e tentaram fazer peças na demanda. HT Media Ltd, que publica HortelãEle é membro da DNPA.

Durante a audiência na segunda -feira, o juiz Amit Bansal, que supervisiona o caso, disse que as partes afetadas devem enviar suas demandas individuais, apontando que a demanda atual apresentada pela ANI não poderia continuar se expandindo.

O tribunal ouvirá o caso completo em 21 de fevereiro.

Este caso representa a primeira disputa de direitos autorais que envolve o OpenAI na Índia, com a ANI acusando a empresa a usar o conteúdo de direitos autorais para treinar seus grandes modelos de idiomas (LLM), incluindo o ChatGPT. Também levanta questões legais importantes sobre a inteligência artificial generativa (Genai) e como a Índia planeja regular as tecnologias da IA ​​no contexto da violação dos direitos autorais.

Para ajudar a navegar no caso, o Tribunal nomeou duas curiae amici: Arul George Scaria, professor de direito da NLSIU Bangalore e defensor Adarsh ​​Ramanujan.

Essa demanda segue uma onda global de desafios semelhantes contra o OpenAI, mesmo para as principais organizações de mídia, como The New York Timesque busca bilhões em danos pelo suposto uso ilegal de seus arquivos para treinar modelos de IA.

O resultado deste caso pode ter implicações significativas para as operações do OpenAI na Índia, onde a empresa possui aproximadamente 9,5% de seus 300 milhões de ativos semanais de usuários do ChatGPT, ou cerca de 28,5 milhões de usuários. Operai também enfrenta uma nova competição da startup de Deepseek China, que fez avanços na lucrativa ciência da computação da IA.

Em sua defesa, Openai negou qualquer irregularidade, argumentando que a lei de direitos autorais protege a expressão de idéias, não as próprias idéias. A empresa também argumenta que a ANI não forneceu exemplos específicos de seu material de direitos autorais que o ChatGPT reproduz e aponta que bloqueou o domínio NA em outubro para evitar um maior uso de seu material no treinamento da IA.

Além disso, o OpenAI argumenta que a demanda carece de razões jurisdicionais porque seus servidores estão localizados fora da Índia, observando que nenhuma das demandas que enfrentou em todo o mundo, incluindo as dos Estados Unidos, Canadá e Alemanha, resultou em medidas de precaução ou nas regras de violação de direitos autorais. .

