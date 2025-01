Anil Ambani banha em Triveni Sangam durante sua visita a Prayagraj por Maha Kumbh 2025 | Olhar

Mahakumbh 2025: O Presidente da Reliance Power, Anil Ambani e sua esposa, Tina Ambani, fizeram sua visita para tomar um banho sagrado em Triveni Sangam em Prayagraj pelo Mahakumbh em andamento na segunda -feira, 27 de janeiro, informou a agência de notícias. ANOS.

Um vídeo se tornou viral na plataforma de redes sociais do Instagram, que mostrou Anil Ambani depois de tomar um banho sagrado no Mahakumbh na segunda -feira. O casal foi visto com policiais e guardas para garantir a segurança enquanto realizava os rituais.

Mahakumbh 2025 Mahakumbh 2025 começou em 13 de janeiro, com o auspicioso Poush P Out Índia para a ocasião.

De acordo com o relatório da agência, Mahakumbh testemunhou a assistência de mais de 110 milhões de devotos nos primeiros 14 dias, enquanto as pessoas faziam sinais para tomar um banho sagrado nas águas sagradas. O evento auspicioso começou em 13 de janeiro e deve terminar em 26 de fevereiro de 2025.

No domingo, 26 de janeiro, Bageshwar Dham, Dhirendra Krishna Shastri e Swami Chidanand Saraswati, presidente de Parmarth Niketan Ashram, se reuniram durante a expansão espiritual em andamento do Mahakumbh Mela, de acordo com o relatório da imprensa.

O Sangam de Triveni é o ponto de encontro dos três rios populares da Índia: Ganges, Yamuna e Saraswati (agora extinto), e acredita -se que este lugar tenha o poder de lavar seus pecados e tomar medidas para a libertação.

Antes da visita de Anil Ambani a Triveni Sangam, ele e sua esposa também visitaram o templo Mahabodhi em Bihar, segundo o relatório. O templo tem uma importância vital para os seguidores do budismo. A agência também citou o site de turismo de Bihar e disse que o templo foi construído em torno do local onde acredita -se que Buda encontre a iluminação.

Outros rostos populares, como o ministro do Interior da União, Amit Shah, o principal ministro da UP, Yogi Adityanath, presidente da ICC, Jay Shah, Chris Martin de Coldplay e a atriz de Hollywood Dakota Johnson, estavam entre os principais pessoas que visitaram o festival auspicioso este ano, de acordo com vários relatórios da mídia.

