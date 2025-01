Animação "Filme Soyuzmult" será lançado no Channel One a partir de 26 de janeiro

Todas as manhãs de fim de semana, os espectadores podem ver seleções da “coleção de ouro” do estúdio cinematográfico, bem como estreias de novos filmes, incluindo a série de animação esportiva “Champions”, lançada em dezembro de 2024.

“Os espectadores do Channel One podem esperar uma verdadeira imersão no universo dos desenhos animados da Soyuzmultfilm, onde os heróis dos clássicos e dos tempos modernos se encontram”, diz Yuliana Slashcheva, Presidente do Conselho de Administração do estúdio de cinema Soyuzmultfilm. todos os personagens transmitem os mesmos valores: gentileza, amizade, família, criatividade, apoio mútuo, abertura para novos conhecimentos. Tenho certeza que seus personagens e histórias favoritas também. unir gerações de espectadores em frente à tela.”

No total, mais de 18 filmes de animação aparecerão no ar – “Prostokvashino”, “O Retorno do Papagaio Pródigo”, “Bem, espere!”, “Umka”, “Bobik Visitando o Cão de Guarda”, “Vovka no Distante Away Kingdom ”, “Um gatinho chamado Woof” ”, “Winnie the Pooh”, “Just Like That”, “LudlVille”, “Baby e Carlson”, “38 papagaios”, “Laranja Vaca”, “Como o Filhote de Leão e a Tartaruga Cantaram uma Canção”, “Navio Voador”, “Chuch Meowch” e “Monsicks”.