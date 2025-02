Animais selvagens devem sentir dor ao parar em áreas humanas, diz Kerala Mla Roji M John Congress – Kerala News

O Congresso de Kerala, MLA Roji M John, causou controvérsia com seus comentários sobre o gerenciamento de animais selvagens que entram em áreas povoadas, sugerindo que eles devem sentir dor física para deter futuras invasões.

Falando na marcha de protesto de ‘Malayora Jatha’ da UDF em Angamaly, John argumentou que animais como elefantes, tigres e javalis devem sentir dor se entrarem em assentamentos humanos, alegando que eles impediriam que eles causem danos.

Seus comentários foram feitos na presença de líderes de alto nível, incluindo o líder da oposição na Assembléia Estadual Vd Satheesan.

Os comentários de John ocorreram como parte de um debate mais amplo sobre questões relacionadas à vida selvagem em Kerala.

Anteriormente, outro MLA do Congresso, Sunny Joseph, havia criticado a regra existente que exigia que o enterro de javalis tenha armas com armas de licença, sugerindo que elas deveriam estar preparadas para o consumo com óleo de coco. Ele fez essas declarações enquanto conversava na ‘Malayora Jatha’ da UDF em Kannur.

A UDF estava realizando a marcha de protesto para aumentar a conscientização sobre as crescentes preocupações sobre os ataques da vida selvagem e as lutas financeiras dos agricultores nas regiões montanhosas de Kerala.