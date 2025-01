Anistia fiscal anunciada no Quirguistão

O chefe da república instruiu o governo a submeter ao parlamento no prazo de dois meses um projecto de lei que prevê a abolição do imposto automóvel a partir de 1 de Janeiro do novo ano, a zeragem das taxas de imposto sobre os terrenos agrícolas e a anulação do dívidas dos pagadores para com o Estado. orçamento. Segundo Sadyr Japarov, a decisão foi parcialmente difícil, mas necessária.

O imposto sobre veículos, como explicou o Presidente do Quirguizistão, será abolido, uma vez que foi substituído por um imposto especialmente introduzido para o Fundo Rodoviário. “Agora é cobrada uma quantia por cada litro de gasolina ou diesel colocado num carro”, destacou Sadyr Japarov. “Também ordenei anistia para proprietários de automóveis que não pagaram imposto sobre veículos motorizados antes de 1º de janeiro de 2025. Esse acabou sendo o caso. Existem muitos desses inadimplentes no país.”

No entanto, as dívidas fiscais foram dispensadas não só dos proprietários de automóveis, mas também das empresas. Mas, no caso deles, estamos a falar do encargo acumulado antes de 1 de janeiro de 2022. “Os impostos do período anterior não serão auditados”, garantiu Sadyr Japarov.

Ao mesmo tempo, está a ser introduzido um regime fiscal especial para os agricultores. O decreto do chefe da república os isenta do pagamento de impostos territoriais pelos próximos cinco anos. “Até 2030, resolveremos o problema da irrigação da terra, construiremos canais de irrigação principais e secundários, limparemos completamente os existentes e construiremos novos quando necessário”, prometeu Sadyr Japarov. “Em geral, vamos resolver o problema da água para os agricultores. e então teremos que começar a cobrar impostos novamente.”

Nas organizações e associações especializadas, a introdução do novo regime foi vista como uma importante medida de apoio. “A anistia fiscal em geral é uma prática internacional generalizada que incentiva os negócios”, disse Askar Sydykov, diretor executivo do Conselho Empresarial Internacional. “Isso aliviará o fardo dos contribuintes.” A Associação do Complexo Agroindustrial (AIC) do Quirguistão fez comentários semelhantes. Segundo o Diretor Executivo do Complexo Agroindustrial, Rustam Baltabaev, a decisão dos líderes do país permitirá aos agricultores dar um salto no desenvolvimento.

O chefe de Estado também surpreendeu os proprietários de carros usados ​​​​com placas estrangeiras – especialmente armênias e abkhazianas – que foram importadas em massa nos últimos anos. Estes carros rapidamente se tornaram populares entre os residentes das regiões da República do Quirguistão devido ao seu preço relativamente baixo. Porém, posteriormente esses motoristas tiveram sérios problemas de registro – por problemas burocráticos ou falta de documentos necessários. Como resultado, carros “estrangeiros” foram apreendidos em grande número desde Novembro do ano passado. Após reclamações massivas dos proprietários, a liderança do país os encontrou no meio do caminho. O presidente do Quirguistão ordenou ao governo que lançasse uma campanha nos próximos meses para legalizar esses carros, caso cumpram as normas técnicas aplicáveis ​​na república.