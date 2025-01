Anita Anand substituirá Justin Trudeau? O que a sua ascensão como primeira-ministra do Canadá pode significar para a Índia

A ministra dos Transportes do Canadá, Anita Anand, está na corrida para se tornar a próxima primeira-ministra do país. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou em 6 de janeiro sua decisão de renunciar antes das eleições de 2025.

As próximas eleições federais no Canadá estão marcadas para 20 de outubro de 2025 ou antes. Nestas eleições, o partido que obtiver mais assentos na Câmara dos Comuns formará o governo e o líder desse partido se tornará o próximo primeiro-ministro.

No entanto, o anúncio de Trudeau gerou especulações sobre quem o sucederá até as próximas eleições. A líder de origem indiana, Anita Anand, está entre os principais candidatos, de acordo com relatos da mídia.

Quem é Anita Anand? Anand é o atual Ministro dos Transportes e Comércio Interno do Canadá. Nascida e criada na zona rural da Nova Escócia, Anand mudou-se para Ontário em 1985. Ela e o marido, John, criaram os quatro filhos em Oakville.

Anand ocupou vários cargos durante sua carreira até agora. Ela foi eleita pela primeira vez Membro do Parlamento por Oakville em 2019. Ela atuou como Ministra de Compras e Serviços Públicos de 2019 a 2021 e também atuou como Presidente do Conselho do Tesouro e Ministra da Defesa Nacional.

O que isso poderia significar para a Índia? Anand, como primeiro-ministro canadiano, poderá ter implicações para a Índia, tendo em conta o seu passado e as suas prioridades políticas. Algumas das implicações podem ser:

Com suas raízes indianas, Anand pode priorizar a promoção de laços mais estreitos com a Índia. Isto poderia significar facilitar acordos comerciais bilaterais, dado o interesse do país em expandir a sua presença na região Indo-Pacífico.

É provável que Anand pressione por mais conexões interpessoais, considerando a considerável diáspora indiana no país.

O Canadá abriga uma das maiores diásporas indianas do mundo, com mais de 1,8 milhão de pessoas de origem indiana.

Atrasos na imigração Anand pode resolver os atrasos na imigração e tomar medidas para gerir o sentimento anti-Índia e as narrativas extremistas em setores da diáspora no Canadá, disseram os especialistas. Dado o seu mandato como Ministra da Defesa do Canadá, Anand poderia pressionar por uma cooperação mais estreita na defesa com a Índia.

A renúncia de Trudeau Acontece num momento em que o Canadá estava no meio de uma disputa com a Índia sobre o assassinato do terrorista Khalistani Hardeep Singh Nijjar em solo canadense, no qual Ottawa alegou o envolvimento da Índia.

A relação Canadá-Índia está sob tensão desde que Trudeau alegou que Nova Deli esteve envolvida no tiroteio do terrorista Khalistani fora de um templo Sikh em Surrey em Junho de 2023, causando tensões nas relações entre os dois países.

Laços entre Índia e Canadá Trudeau alegou que a segurança nacional canadense acreditava que “agentes do governo indiano” estavam envolvidos no assassinato. Índia rejeitou as acusações. A Índia acusou o Canadá de tentar cortejar a população Khalistani antes das eleições federais.

A herança indiana de Anand também poderá significar uma mudança na dinâmica da política externa do país no período que antecede as eleições. Ele poderia defender uma colaboração mais estreita com a Índia em matéria de alterações climáticas, energia limpa e tecnologia.

O seu governo precisaria de navegar pelas pressões políticas internas relacionadas com elementos Khalistani no Canadá, a principal razão para as relações tensas entre a Índia e o Canadá.

A relação entre a Índia e o Canadá poderia melhorar significativamente se se adoptasse uma abordagem diferente em relação a Nova Deli, numa altura em que os laços entre os dois países se deterioraram.