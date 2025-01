Aniversário de Giorgia Meloni: O primeiro-ministro albanês se ajoelha diante do primeiro-ministro italiano e coloca nele um lenço como se fosse um hijab. Verifique a reação deles

Por ocasião do 48º aniversário da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o primeiro-ministro albanês Edi Rama ajoelhou-se diante dela durante a sua visita a Abu Dhabi, deu-lhe um lenço como presente de aniversário e referiu-se a ela como “Vossa Majestade”.

Rama, que é muito mais alto que Meloni, ajoelhou-se para entregar o presente e cantou “tanti auguri” (feliz aniversário) enquanto os dois líderes participavam na Cimeira Global sobre Energia do Futuro, em Abu Dhabi.

Meloni chegou a um acordo com Rama no ano passado para desviar alguns dos migrantes que a Itália recolhe no mar para centros de detenção na Albânia. Os centros estão atualmente ociosos devido a contestações legais ao plano.