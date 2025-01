Ayodhya está imersa na cor do espiritismo e na alegria para comemorar um ano da cerimônia Pran Pratistha de Ram Lalla, realizada em 22 de janeiro do ano passado. A ocasião foi celebrada por Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra como ‘Pratishtha Dwadashi’ em 11 de janeiro, de acordo com o calendário hindu.