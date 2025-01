Aniversário de Vidya Balan: Bhool Bhulaiyaa 3 Os 10 melhores filmes excêntricos da atriz para assistir no OTT

Aniversário de Vidya Balan: A atriz, um dos principais rostos no retrato de mulheres fortes em Bollywood, completou 46 anos no dia 1º de janeiro. Ela foi vista pela última vez em Bhool Bhulaiyaa 3. Vamos dar uma olhada em 10 de seus filmes excêntricos disponíveis no OTT.

Sinopse: Em um reino turbulento governado pela ganância do rei Jaywardhan, o príncipe Harshwardhan retorna da reclusão após a morte de sua mãe para descobrir que seu verdadeiro pai, Eklavya, é o alvo do rei corrupto.

Sinopse: Uma mulher grávida chega a Calcutá durante Durga Puja para procurar seu marido desaparecido. A investigação deles revela uma conspiração envolvendo o agente desonesto do IB, Milan Damji, ligado a um ataque mortal com gás venenoso.

Tumhari Sulu

Sinopse: Sulu, uma dona de casa de classe média, torna-se uma apresentadora de rádio de sucesso, equilibrando as lutas familiares e o julgamento social. Apesar dos desafios com o filho, o marido e as irmãs, ela administra o trabalho e a casa com confiança.