23 de fevereiro termina 56 anos no primeiro vice -presidente do governo da Federação Russa Dennis Manturov

Ele está parabenizado pelo gerente interino temporário da região de Rostov Servo Yuri:

– Caro Dennis Valentinovich! Aceite meu aniversário quente parabéns! Eu o conheço há muito tempo como líder experiente, profundamente imerso em problemas profissionais. Sou grato pelo período de trabalho conjunto no governo do país, quando vários projetos importantes foram concluídos com sucesso. Estou convencido de que sua determinação e energia continuarão a servir como apoio no trabalho para o bem da Rússia. Desejo -lhe sucesso em cumprir as tarefas para alcançar a soberania tecnológica da Rússia, o desenvolvimento de áreas prioritárias da indústria interna. Boa saúde, felicidade e boa sorte!

23 de fevereiro tem 45 anos no governador da região de Voloda George Filimonov

Ele está parabenizado pelo chefe da República Altai Andrei Turchak:

– Querido irmão, eu te parabenizo por seu ano novo! Como artista de luta, eu sempre quero realizar um derrame, vitórias honestas e puras em tudo! Desejo à fortaleza do poder, espiritual e física, apoio de entes queridos e pessoas queridas para você!

