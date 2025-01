Anjo durão "farol à direita": Os companheiros encontram um novo inimigo

Alberto Busacca 19 de janeiro de 2025

A esquerda encontrou um novo inimigo. Não, não estamos falando de Elon Musk. Mais um inimigo a acrescentar a uma lista objectivamente já bastante longa. O vilão, o reacionário e o bicho-papão dessa vez é um comediante. Ainda não entendeu? Sim, os progressistas estão furiosos com Angelo Duro, que atualmente está nos cinemas com “Io sono la end del mondo”, que está superando todo mundo nas bilheterias.

Foi o Repubblica que o atacou, enquanto Stefano Cappellini o atacou contra a corrente no boletim informativo “Eles estão bem”. “Devíamos ver este filme com Angelo Duro”, lemos, “para ver se a direita finalmente encontrou o seu farol artístico, o pé-de-cabra da hegemonia cultural, onde Sangiuliano desistiu antes de começar, enquanto Giuli era demasiado aristocrático para encontrar a saída do labirinto Evolian e Castellitto deixando o Centro Experimental de Cinematografia antes de restaurar toda Squitieri. O problema parece ser que Duro está zombando do politicamente correto. ‘Ele brinca sobre ambientalismo, educação, bons modos, agradece aos gays porque assim tem um mercado melhor para as mulheres. Duro era necessário para marcar o espírito da época, a vaidade, a exigência de poder dizer o que quase todo mundo diz e ainda assim se sentir os heróis do pensamento livre. Eles vêm aqui para a Itália para fazer o que querem. Elas se vestem assim e depois reclamam quando as estupram.”

E ainda: «Antes era Bagaglino, agora é Duro, o melro macho que, ao contrário de Lando Buzzanca – o último mito cômico da ultradireita, mas infelizmente para o MSI não tinha grandes ambições intelectuais – está convencido de ser um cultural vanguarda e, em qualquer caso, a principal diferença continua sendo que Buzzanca era um ator cavalheiro.

Em resumo: Duro é o novo instrumento da hegemonia cultural da direita, ele ousa brincar contra o ambientalismo e os bons costumes (isso confirma que ele é de direita, os comediantes progressistas fazem piadas sobre tudo, mas cuidado para não tocar no ambientalismo e nos bons costumes) e está convencido de que é uma vanguarda cultural, mas não é engraçado e não sabe como se comportar.

A afirmação é naturalmente apimentada com uma referência ao MSI e outra àqueles que dizem: “Vestem-se assim e depois queixam-se quando as violam” (mas quem disse a Cappellini que esta seria uma expressão de direita?). O comediante em questão pode te fazer rir ou não, você pode gostar ou não, mas por que esse ódio? O problema parece muito simples. Direitista ou não, Duro é um artista e não ataca Meloni. Essas duas coisas juntas são indesculpáveis ​​para a esquerda. Se você quer ir ao teatro, fazer filmes, talvez até um programa de TV, você tem que ficar do lado deles. Caso contrário, eles farão guerra contra você. Seja conosco ou contra nós. A qualidade das piadas e da atuação não tem nada a ver com isso.

No estilo típico dos camaradas, não faltam ataques a quem se atreve a apreciar os espectáculos de Duro: «Ele diz às pessoas que tudo não vale nada, principalmente às pessoas, e os mais felizes em ouvir isso são aqueles que mais ajudariam a confirmar a teoria, ávida por encontrar na maldade exibicionista de Duro uma explicação para o ressentimento e a frustração de suas vidas. Bem, se você gosta de Duro, você fica frustrado, infeliz, sem valor. E certamente vozes de centro-direita.

O problema, na realidade, não é que a esquerda não ria das piadas de Angelo Duro. O problema é que por aí já não sabem rir de alguma coisa.

“Você nem sabe brincar”, disse Berlusconi. E como sempre ele estava certo…