Anm, Cesare Parodi? Sem ilusões: é assim que os togas vermelhos vão acertar novamente

Francesco Damato 11 de fevereiro de 2025

Cesare parodi63 anos para ser jogado em maio, um promotor público adicional em Turim, assim que eles escalarem o topo da Associação Nacional de Magistrados, Giuseppe SantaluciaHá um pouco nas circunstâncias de Luciano Lama para o Secretariado Geral do CGIL em 1984. Herdeiro muito pálido e com nodoso, ele impôs uma linha muito dura de colisão com o governo de Bettino Craxi. Que ousaram intervir com uma lei de decreto que foi permitida pelo então presidente da República de Sandro Pertini, também socialista, na escada rolante dos salários, reduzindo -o para impedir a inflação com dois mergulhos no valor dos salários danificados.

Um pouco como hoje o governo de Giorgia Meloni Ele ousou intervir, com a reforma constitucional da justiça na investigação das salas, sobre a separação de carreiras entre ministérios públicos e juízes, e mais considerado o apocalipse pela Associação de Togas, de acordo com uma expressão de Meloni responde ao Controvérsias irritadas da Associação de Magistrados. Lama, embora com um inconveniente igual ao que eu alertei sobre o novo presidente da União dos Togas, que pede uma reunião com o governo, embora sem cancelar ou suspender -o herdado de seu antecessor, cerca de quarenta anos atrás razão de sua parte. Que foi pela primeira vez contra a obstrução contra a intervenção na escada rolante e depois, que subestima posteriormente o poder político de Craxi, no CGIL a iniciativa do referendo que terminou, no ano seguinte à morte de Berlinguer, com a derrota mais sensacional dessa associação , mais em geral, mais em geral, de mais em geral, de mais em geral, de mais em geral, de mais em geral, à esquerda. Uma derrota da qual um e o outro não se recuperaram mais e só confortaram com a conclusão dramática da aventura política e humana de Craxi, porque demonstraram as recentes celebrações do vinte aniversário da morte no país tunisino.





Além de ou fora da importante memória do sindicato e do caso político da escada, uma colisão direta entre os magistrados e o governo de Craxi em 1987 foi consumida sobre a responsabilidade civil dos togas. Craxi também perdeu o Palazzo Chigi por isso, depois que ele preferiu o DC de Mita Ciriaco Pelo contrário, as primeiras eleições que o referendo. No entanto, o fato de não ser possível adiar um ano para a renovação do Parlamento, que só foi movida por alguns meses, dentro do mesmo 1987. O referendo perdido, de fato floresceu pelos magistrados. No entanto, essa derrota não produziu os resultados políticos que mereciam porque os magistrados conseguiram rasgar um ministro da justiça, embora socialista Giuliano VassalliO que Craxi não sabe como dizer não pela estimativa respeitosa que ele teve, uma lei de regulamentação de responsabilidade civil projetada para frustrá -la. Craxi também pagou esse erro no epílogo de seu caso político pela mão judicial, com a cumplicidade das partes que eu queria ou conseguia entender essa oportunidade de se livrar dela.

Em contraste com 1987, pois será fácil para o novo presidente da Associação de Magistrados alertar, dados os saldos políticos atuais na interseção em que ele está, no caso de uma derrota referendo sobre a reforma da justiça que o O nome dos guardasigilli tem Carlo Nordio, os vestidos, não eles podem contar na recuperação subsequente. O Governo de Meloni tem uma fortaleza e uma perspectiva mais alta do que aqueles que atribuem a ela os sonhadores da crise: de Elly Schlein e a Giuseppe Conte, apenas unidos em sonhos. No entanto, eles não podem ir além de uma crise, porque o “campo” da alternativa à alternativa ao centro permanece dividido sobre todo o resto. A auto -ipina romana onde o ex -ministro do Partido Democrata valerá a pena, acredito Dario Fransschini Ele organizou seu escritório e espera realizar todos os reparos e restaurações improváveis ​​necessários para impedir que sejam excluídos.