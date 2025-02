Anna Kalinskaya, o golpe do pecador pouco antes de cair em lágrimas: fundo explosivo

Deixe Kalinskaya Ele se aposentou novamente. Depois do Aberto da Austrália O tenista russo deixou o torneio WTA 250 por Cingapura Para lesão. Uma escolha não é feita luz. Como você pode ver pelas imagens que são distribuídas pelo WTA, o oponente e o árbitro pareciam ficar agitados no momento da saudação do oponente, o ano de 26 anos, com algumas lágrimas que chegaram ao seu rosto . E com ela, eles também lamentam os organizadores do torneio no estado da cidade asiática, que a escolheram como pontos de vista para lançar o evento.

Em suma, pelo menos no esporte para Kalinskaya, não é um momento muito feliz. E quem sabe se ele está pelo menos apaixonado. Como sua história com Jannik Sinner Continue ou não é dado para saber. O certo é que a flecha no número um no mundo não passou despercebida. Arrow chegou ao campo pouco antes das lágrimas, de modo que o retiro.





Durante a conferência de imprensa, para a questão de um jornalista sobre quem seu “tenista perfeito” era, o 26enno não hesitou: “” Absolutamente meu tenista perfeito seria tão forte quanto Serena (Williams, Ed), inteligente como Djokovic. E eu certamente também adicionaria Federer para o seu frio. “Em suma, nunca sequer pecador. Nick Kyrgios“.