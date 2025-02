Anna Kalinskaya, "O tamanho do colapso é claro": o que o russo oprimiu

Roberto Tortora 18 de fevereiro de 2025

2025 seria o ano do renascimento e a subida para o top 10 do ranking WTA. Até agora, no entanto, foi um desastre para Deixe Kalinskaya“ O tenista russo e anteriormente infectado Jannik Sinner. Mesmo que o relacionamento possa ter sido registrado, como sete para se entender em uma entrevista a Cingapura, na qual ela diz: “” Se o relacionamento com o número um do mundo me derrotar? Eu não acho que há ocupado, nada muda. A pressão certamente vem de uma série de resultados negativos, por alguns meses até hoje, o que certamente a define.

Até agora, o russo jogou cinco torneios, saiu quatro vezes na primeira rodada e só se salva com a semifinal obtida em Cingapura, mas em Um torneio em um nível baixo Onde ela participou como uma série de número 1 principal. A American Ann Li, o número 85 foi eliminada. desempenho influenciado. O cuidado é ótimo. Antes de Cingapura, a última partida de Anna data de Anna a 24 de outubro, derrotada pelo tcheco Mutova nas quartas de final do torneio Ningbo, na China.

Este ano piorou, Imediatamente eliminado em Brisbane pelo Kutrador AmericanoNúmero 64 da classificação. Em Adelaide, outra decepção, através das mãos da Suíça Bencic, com o retiro no segundo set, depois que ele havia perdido claramente o primeiro. O pulado Aberto da Austrália Cingapura chegou para um vírus e também aqui, na semifinal, o retiro chegou ao segundo set após a derrota no primeiro. Ele costumava exceder três serviços contra o número 81, o número 179 e o número 132 no ranking, certamente tenistas de menos nível técnico.





Assim, o torneio de Doha chegou ao Catar, onde desta vez o Bucsa espanhol teve o melhor e, para fechar em feiúra, até a primeira rodada do 1000 em Dubai foi fatal, desta vez contra um campeão como o Ucraniano Svitolina, o número 24 e o melhor O oponente se encontrou aqui. O resultado foi eloquente: 6-1; 6-2. E pensar nisso no ano passado, Em Dubai, ele só veio derrotar na final contra nada Jasime Paolini agora deslizará para trás da trigésima posição. Em outubro de 2024, ele conseguiu subir para o décimo primeiro lugar da lista de classificação do WTA, o tamanho do colapso é claro.