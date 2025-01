Anna Kalinskaya, que golpe para o pecador: "Quem é meu tenista ideal …"

Roberto Tortora 29 de janeiro de 2025

O amor não é bonito se não for uma luta, se aplica à vida e também se aplica ao tênis. O amor entre Jannik Sinner um Deixe Kalinskaya Pode ser definido, mas ainda há um sabor, inchaços que podem ser irritados e não um pouco do recém -casado do Aberto da Austrália. O campeão russo está atualmente em Cingapura da Série Chefe N.1 para o WTA 250, após a taxa fixa em Melbourne por causa de um vírus.

No ano passado, no entanto, ela havia chegado às quartas de final. Kalinskaya é N.18 no mundo, portanto, prefere e o American Dole Hide já derrotou na primeira rodada. A Suíça Waltert competirá hoje. Primeiro a flecha para o pecador porque, quando perguntou o que seu ideal de tenista, Anna chamou de 3 modelos: Serena WilliamsNovak Djokovic e Roger Federer. Portanto, nenhum vestígio de seu ex-fabricado. “Seria tão forte quanto Serena, inteligente como Djokovic. E eu definitivamente acrescentaria algo sobre Roger, um pouco frio “, disse o tenista russo” Augustman “.





2025 acaba de começar e Kalinskaya tem idéias claras, depois de alcançar seu melhor ranking no ano passado com a posição número 11 e quem pretende se conectar: ​​”Meus planos para 2025 no tênis eles permanecem saudáveis, são física e mentalmente mais fortes são mais fortes. Portanto, existe, portanto, De volta, com a esperança de poder entrar no top 10 em Cingapura. arranjoGanhar o torneio daria aos 250 pontos russos e permitiria que ele subisse no décimo sétimo lugar sobre a mulher croata Vekic. Uma primeira pedra para sua declaração … e para deixar definitivamente Jannik Sinner.