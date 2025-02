O vice -chefe do território de Krasnodar, Anna Minkova, falou do círculo do bom fundo, que fornece assistência a crianças com doenças graves. Em 2025, 5 pequenos residentes do Kuban receberam um caro Béremagen Gerpaco por um total de mais de 233 milhões de rublos. Este medicamento é vital para crianças com epidermólise de bolhas – uma doença de pele rara na qual mesmo um toque leve pode causar úlceras e bolhas dolorosas.

Como o vice-governador disse nela TelegramaUm desses pacientes é o Kira de 10 anos. A menina foi diagnosticada em tenra idade, por causa da qual teve que abandonar os jogos de alegria de crianças comuns com amigos e abraços com seus entes queridos.

Kira passou recentemente no segundo curativo e os médicos observam uma dinâmica positiva: seus ferimentos curam mais rapidamente. A menina recebe o tratamento necessário no Hospital Central do Distrito em Starominsk, onde os especialistas treinaram e fornecem assistência qualificada.

O círculo da boa fundação foi criado há quatro anos durante a iniciativa do presidente da Federação Russa, observou Minkova. Sua missão é o apoio de crianças com doenças graves e raras. Como observou o vice -chefe do Kuban, apenas no ano passado, o fundo ajudou cerca de 400 crianças e este trabalho continua.

Anteriormente, MK no Kuban escreveu que o Krasnodar com uma doença grave havia sido fornecido com drogas.