Anna Sawai em seu momento final da temporada de preços cintilantes

“É o último passo”, disse Anna Sawai, pensando na aparência dos prêmios Actors Guild na noite passada. Mais como a última turnê da vitória, porque a atriz ganhou o prêmio pela performance excepcional de uma ator em uma série dramática por seu papel como Toda Mariko na série FX Shōgun, após grandes vitórias no Globo de Ouro e Emmys. É um pouco amargo para o que foi uma experiência que mudou a vida e a estação dos prêmios para a atriz australiana.

Então, o que vestimos para um último passo?

Para a ocasião, Sawai literalmente brilhou em um vestido de coluna de ilusão personalizada de Giorgio Armani Private. O excelente vestido vermelho Georgette tinha um bustier escultural decorado com cristais que se dispersavam no corpo e uma reviravolta na trama quando se virou para revelar um painel de veludo preto na parte de trás. O número cintilante apareceu pela primeira vez em prata e preto como parte do salão de alta costura do outono da casa, onde chamou a atenção de Sawai e da estilista Karla Welch. “Na verdade, tivemos (o vestido) desde o outono e foi maravilhoso ter Anna usando -o para colapso e vencer!” Welch conta quem upthe.

A decisão de fazer o vestido em vermelho e preto foi feito uma piscadela inteligente para o personagem de Sawai, Mariko. “Ao longo desta temporada de recompensa, eu uso muito vermelho porque é a cor de Mariko”, compartilha Sawai. “Ela começa a usar um design de floco de neve, depois lentamente a camélia em seu quimono começa a florescer e, no final, quando ela encontrou a voz, nós a vemos em vermelho e preto, então tive a impressão de que era a cor certa para vestir o final.

Vendo o vestido pessoalmente pela primeira vez, ele literalmente removeu a respiração de Sawai. A maneira como ele brilhava foi o vestido mais requintado que ela tinha visto.

(Crédito da imagem: Andie Jane . Gabinete: Brincos Cartier, pulseiras e anel da coleção de reflexão de Cartier.)

Welch acrescentou um par de saltos de plataforma de Christian Louboutin pretos e um punhado de jóias mais caretas, que incluía um par de brincos, pulseiras e um anel que ocorre em 18 quilates brancos e diamantes da coleção da reflexão da marca de luxo por Cartier. Sawai, um embaixador de Cartier, gostou particularmente dos brincos suspensos e de como eles quase refletiram um reflexo em seu rosto e realmente saltaram contra seus elegantes cabelos negros.

Com o vestido particular de Armani fazendo a maioria das discussões, Sawai e sua equipe de glamour, a cabeleireira Anh Co Tran e a maquiadora Yukari Obayashi Bush, decidiram manter sua beleza limpa e discreta com um rosto de beleza Dior e seus cabelos relaxados e baixos com uma parte central.

Com as músicas do artista, o XX Radio tocando em segundo plano, as vibrações de Preparação da Suíte da Sawai estavam calmas e cheias de ótimas conversas, uma distração necessária de suas costelas de pré-tapis habituais.

(Crédito da imagem: Andie Jane . Gabinete: Giorgio Armani Vestido Privado; Jóias Cartier; Saltos Christian Louboutin.

(Crédito da imagem: Andie Jane . Gabinete: Giorgio Armani Vestido Privado; Jóias Cartier.)

Olhando para trás na noite, Sawai disse a quem estava animado ao ver Demi Moore ganhar outra vitória por sua apresentação A substância E senti -me capacitado ouvindo todos os discursos e a comunidade da sala. Foi também a última vez, ela e seu elenco e sua equipe de Shōgun ficariam juntos para comemorar seu trabalho, o que levou ao seu próprio discurso em lágrimas.

“Esse papel é o meu papel favorito que nunca desempenhei”, ela nos diz. “A história é a história mais significativa, e as pessoas que conheci são as pessoas mais próximas que obtive em qualquer emprego. Todas essas coisas estavam alinhadas e fomos capazes de fazer algo tão bom porque todos queríamos fazer o que é realmente para o trabalho e não por qualquer outro motivo.

(Crédito da imagem: Andie Jane . Gabinete: Giorgio Armani Vestido Privado; Jóias Cartier; Saltos Christian Louboutin.

Olhando em seu último olhar pouco antes de sua última caminhada para Shōgun, Sawai sentiu toda a gratidão do que realmente foi um ano recorde marcado por uma série de momentos mais bem vestidos. “Começou como uma introdução a Anna fora de sua personagem com um momento de princesa Vera (Wang), então (Giorgio Amarni) parecia uma estrela de cinema”, disse Welch. É assim que você termina com uma nota alta.

Clique aqui Para mais informações sobre nossa cerimônia do prêmio Guild Actors Guild.

Fotógrafo: Andie Jane

Estilista: Karla Welch

Maquiador artista: Yukari Obayashi Bush

Cabeleireiro: Sr. Co Tran