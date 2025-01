Anna Wintour pode ter qualquer bolsa criadora, mas ela ainda usa este 2019 raro 2019

Anna Wintour nem sempre carrega uma bolsa. Mas quando ela o faz, ela prefere Fendi. (Sim, isso é uma referência a aqueles Anúncios antigos do Equis—Iykyk.) Quando ela participou de desfiles de moda em Paris, Londres, Milão e Nova York, ela geralmente não traz uma bolsa. Ser capaz de guardar suas coisas é uma das muitas vantagens de ter um motorista pessoal. Então, quando ela usa uma bolsa, você pode ter certeza de que vou notar.

Atualmente em Paris para participar dos desfiles masculinos de F/W 25, Wintour foi fotografado carregando uma bolsa Fendi NM Waild Waild. Um em rebag por US $ 2790. Como uma das mulheres mais influentes da moda, Wintour certamente poderia ter sua escolha entre as sacolas criativas mais recentes, mas admiro sua lealdade à sua peça favorita do Fendi. Role para baixo para ver a última roupa de Anna Wintour e compre sua bolsa exata.

(Crédito da imagem: backgrid)

Em Anna Wintour: Fendi Tecido de miçangas pérolas nm (US $ 2790)

Compre a bolsa de Anna Wintour no mercado de revenda

Fendi Bolsa de varinha de pérola do meio Apresse -se: Existe apenas um disponível no Rebag.

Compre bolsas de baguete Fendi atuais

Fendi Mini-Sac Baguete bordada com lantejoulas iridescentes Estou obcecado com esta bolsa em forma de sirene.

Fendi Bluete azul claro Jacquard Velvet Baguette FF De repente, preciso de uma bolsa de veludo na minha vida.

Fendi Baguete azul clara baguete Eu sou um fã de Blue Sky.

Fendi Bolsa de baguete de tela com bordado multicolorido de FF Este me dá uma atmosfera dos anos 70.