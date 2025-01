Annamalai afirma ter acusado registros de chamadas no caso de agressão da Universidade de Anna – Tamil Nadu News

O presidente do BJP de Tamil Nadu, K Annamalai, disse na quinta -feira que possui as ligações de gnanasekaran, um réu no caso de agressão sexual da Universidade de Anna. Annamalai disse que os registros podem revelar detalhes cruciais sobre o caso, o que causou controvérsia política no estado.

Gnanasekaran, vendedor de Biryani na estrada, foi preso pela polícia de Chennai em 25 de dezembro por supostamente agredir um estudante dentro do campus da Universidade de Anna em 23 de dezembro.

O sobrevivente de 19 anos, em sua queixa policial, declarou que o réu recebeu uma ligação de alguém que ele abordou como “Senhor” durante o ataque. Isso levou às demandas dos líderes da oposição para revelar a identidade da pessoa que liga.

Annamalai, que tem acusou a parte dominante da DMK de enganar a pesquisaMais uma vez, ele exigiu: “Quem é esse ‘Senhor’? Diga -me primeiro.”

Ele disse aos repórteres: “Tenho os detalhes de um ano de ligações de Gnanasekaran, incluindo quem ele falou e quantas vezes ele falou”.

O líder do BJP disse que revelaria registros de chamadas em um momento apropriado. Quando ele afirmou que recebeu os registros de detalhes da chamada de maneira incomum, ele disse: “Nesse momento, sou um paciente para ver se a polícia pode destacar a verdade”.

Annamalai alegou anteriormente que a Gnanasekaran tem vínculos com o DMK, publicando uma foto dos réus com os governantes do partido. Ele afirmou que Gnanasekaran era um portador do escritório da asa estudantil da DMK, Uma posição negada pelo Ministro da Lei de Tamil Nadu, S Reguathi.

Em um protesto dramático, Annamalai havia chicoteado antes Com um chicote, exigindo justiça para o sobrevivente.

Aiadmk também exigiu revelar a identidade da pessoa à qual o réu se referiu como “Senhor”. Aiadmk organizou protestos e começou Para “Quem é aquele homem?” CampanhaCom funcionários do partido vistos com pôsteres que tinham “quem é aquele homem? #SaveourDaughters” escritos neles.