Annamalai condena MP da IUML por consumir alimentos não vegetarianos na colina sagrada, Navaz Kani nega acusações – Tamil Nadu News

O presidente do estado de Tamil Nadu BJP, K Annamalai, condenou o líder da Liga Muçulmana da União Indiana e deputado do Lok Sabha de Ramanathapuram Navas Kani por supostamente consumir alimentos não vegetarianos em Thiruparankundram Subramanya Swamy Hill em Madurai.

Chamando-o de “profundamente infeliz” e exigindo que “este deputado seja afastado”, sem citar o nome de Kani.

“Os hindus são uma comunidade amante da paz. Esse deputado subiu o morro e comeu comida não vegetariana. Isto é muito lamentável. A política de apaziguamento tomou conta”, disse ele ao India Today, acrescentando: “Este deputado deve ser removido. Criou um problema de lei e ordem. Profundamente lamentável.”

Também na quarta-feira, Annamalai criticou o líder da IUML por consumir alimentos não vegetarianos na colina, enquanto houve um confronto entre membros da comunidade muçulmana e a polícia sobre o transporte de animais destinados ao sacrifício colina acima. A colina não é apenas o local de um venerado templo Murugan, Sikandar Badusha Dargah também está localizado nas proximidades.

Em uma postagem no X, Annamalai classificou a ação de Kani como uma afronta direta à santidade do templo Murugan.

“Para alimentar a divisão, o MP consumiu alimentos não vegetarianos em Thiruparankundram Subramanya Swamy Hill. Isto não é apenas completamente errado, mas também uma perturbação religiosa”, disse Annamalai.

No entanto, Kani negou todas as acusações. Ele havia visitado a colina para mediar entre as partes em conflito. Kani também negou consumir alimentos não vegetarianos no topo da colina sagrada. “Eu não comi comida não vegetariana, alguém comeu”, disse ele.

Quando questionado se Annamalai estava fazendo alegações falsas, ele concordou. “Alguém consumiu, isso é correto, mas dizer que o deputado consumiu alimentos não vegetarianos, isso é errado”, disse.