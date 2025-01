Annamalai critica DMK por caso de ataque à Universidade Anna e exige responsabilização – Tamil Nadu News

O chefe do BJP de Tamil Nadu, K Annamalai, intensificou o ataque ao governante DMK após a suposta agressão sexual de uma estudante no campus da Universidade Anna, chamando o incidente de “apenas a ponta do iceberg” e exigindo responsabilização tanto da polícia quanto do governo.

“Tamil Nadu deve voltar a ser um espaço seguro para mulheres e crianças”, disse Annamalai numa conferência de imprensa. “Vazamentos de FIR, vergonha das vítimas: eles fizeram tudo que um sistema não deveria fazer.”

O incidente ocorreu no dia 23 de dezembro, quando um jovem de 19 anos estudante de engenharia e seu amigo foram atacados no campus universitário. Segundo a denúncia da vítima, o agressor agrediu brutalmente a companheira antes de arrastar a vítima para um arbusto próximo e cometer o crime.

A polícia prendeu Gnanasekaran (37), um mascate de biryani com uma longa ficha criminal, em conexão com o caso. O acusado também gravou um vídeo da agressão e o usou para chantagear as vítimas, disse a polícia.

Em meio à indignação pública e política sobre o caso, O Supremo Tribunal de Madras ordenou formação de uma Equipe Especial de Investigação (SIT) composta por três oficiais seniores do IPS para garantir uma investigação completa.

Rejeitando a observação do Tribunal Superior de que o caso está a ser “politizado sem preocupação genuína”, Annamalai, que se açoitou na semana passada Protestando contra o tratamento do caso, ele defendeu as ações do BJP.

“Sempre acreditei que a função fundamental de um partido político é protestar numa democracia”, disse ele. “Neste caso, acho que o porta-voz do DMK distorce a observação do Tribunal Superior de Madras.”

O tribunal também anunciou uma indenização de Rs 25 lakh ao sobrevivente. No entanto, Annamalai exigiu que esse valor fosse aumentado para Rs 1 milhão, citando o vazamento de dados privados da vítima. Ele também exigiu a divulgação de um relatório de um comitê sobre reformas policiais, que foi nomeado pelo governo estadual liderado pelo DMK, mas que ainda não apresentou suas conclusões.

“DMK está tentando estabelecer a narrativa de que a culpa foi da vítima”, alegou o líder do BJP, reiterando a alegação de que Gnanasekaran é um funcionário do partido no poder. Ele atacou um ministro do DMK por supostamente visitar a casa do acusado e comer lá.

“Ninguém está falando sobre (o acusado) ser reincidente”, disse o líder do BJP. “Ninguém fala dos 20 casos contra ele. Em 2014-15, houve um caso de natureza semelhante contra este infrator. Por que a polícia não o monitorou?

Annamalai questionou o silêncio do vice-ministro-chefe Udhayanidhi Stalin sobre o caso, trazendo à tona o fato de que ele era um ex-membro do sindicato da Universidade Anna.

“O que você fez para tornar a universidade um espaço seguro? DMK está protegendo Udhayanidhi Stalin para proteger sua imagem como ‘material CM’ para 2026”, acusou Annamalai.

O líder do BJP também mirou no ministro-chefe MK Stalin, acusando-o de permanecer calado sobre o assunto. Ele acusou o chefe do DMK de dirigir um “governo draconiano” depois de alegar que membros da ala feminina do BJPincluindo o ator que virou político Khushbu Sundar, foram detidos e detidos em “barracas de gado” durante um protesto em Madurai.

Annamalai também questionou o silêncio do líder do Congresso, Rahul Gandhi, sobre o assunto e perguntou: “Para onde foram os modelos da democracia indiana? Por que não vem a Tamil Nadu visitar os pais da vítima?