Ano Novo 2025: Sonakshi Sinha na Austrália, Nayanthara em Dubai; É assim que as celebridades de Bollywood dão as boas-vindas ao Ano Novo

A Índia pode ter que esperar algumas horas para celebrar o Ano Novo de 2025, mas as pessoas na Nova Zelândia, Austrália e Japão já deram as boas-vindas ao Ano Novo com gloriosos fogos de artifício.

Milhares de espectadores aplaudiram quando fogos de artifício coloridos foram lançados da estrutura mais alta da Nova Zelândia, a Sky Tower. Enquanto as pessoas se reuniam na icônica Sydney Opera House para assistir e celebrar os fogos de artifício. No Japão, todos os seus templos eram decorados com luzes coloridas e flores.

Enquanto isso, as celebridades indianas não perderam a oportunidade de serem as primeiras a dar as boas-vindas ao Ano Novo.

Sonakshi Sinha e Zaheer Iqbal: O casal de Bollywood Sonakshi Sinha e Zaheer Iqbal esteve em Sydney, na Austrália, para ser o primeiro a testemunhar os fogos de artifício que deram as boas-vindas ao Ano Novo de 2025. Eles compartilharam um vídeo no Instagram.

Rohit Sharma O capitão indiano Rohit Sharma recorreu às redes sociais na terça-feira para agradecer ao ano passado por “todos os altos, baixos e tudo mais”.

Nayanthara, Vignesh Shivan, R Madhavan A superestrela sulista Nayanthara e Vignesh Shivan com o ator R Madhavan e sua esposa estão atualmente em Dubai comemorando o ano novo.

Kareena Kapoor Khan Kareena Kapoor Khan está na Suíça e postou uma foto do filho na montanha, esquiando.

Houve outras celebridades que postaram suas atualizações.

Ayushmann Khurrana e Rashmika Mandanna Ayushmann Khurrana e Rashmika Mandanna também desejaram antecipadamente aos seus fãs ‘Feliz Ano Novo’. Eles postam um vídeo conjunto no Instagram sobre a mesma coisa.

Shahid Kapoor e Mira Rajput O casal poderoso acessou o Instagram e postou uma colagem de como foi 2024 para eles.

Entretanto, o Presidente Draupadi Murmu cumprimentou os cidadãos na véspera de Ano Novo e encorajou-os a fazer avançar “a nossa sociedade e nação” rumo à unidade e à excelência em 2025.

Na sua sincera mensagem expressou que a chegada do novo ano significa o amanhecer de novas esperanças, sonhos e aspirações. Murmu destacou a ocasião como uma oportunidade para avançar com vigor renovado para cumprir “nossos desejos”.

Ele exortou todos a darem as boas-vindas ao novo ano com alegria e entusiasmo, estendendo as suas “mais calorosas saudações e votos de felicidades a todos os indianos que vivem na Índia e no estrangeiro”.

