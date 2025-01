Ano Novo 2025: Xi Jinping da China a Kim Jong Un da ​​Coreia do Norte, aqui está o que os líderes mundiais disseram nos discursos de Ano Novo

Enquanto o mundo celebra a chegada do Ano Novo de 2025, os líderes mundiais partilharam atualizações e mensagens importantes nas suas saudações de Ano Novo. Desde promessas de unidade e progresso até reflexões sobre os desafios do ano passado, os líderes aproveitaram este momento para se dirigirem às suas nações e ao mundo.

Volodymyr Zelensky da Ucrânia Na terça-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu que o seu país usaria 2025 para lutar incansavelmente pelo fim da invasão russa de quase três anos, comprometendo-se a fazê-lo por todos os meios necessários.

O discurso do líder ucraniano encerra um ano difícil para o país devastado pela guerra, que há quase três anos tem defendido forças militares russas com melhores recursos. “Que 2025 seja o nosso ano”, disse Zelensky num discurso à nação pouco antes de o relógio bater meia-noite em Kiev.

“Sabemos que a paz não será um presente para nós, mas faremos tudo o que pudermos para deter a Rússia e acabar com a guerra”. A Ucrânia perdeu sete vezes mais território para a Rússia este ano do que em 2023, segundo uma análise da AFP, e enfrenta a possibilidade de redução do apoio militar e político dos EUA quando Donald Trump assumir a Casa Branca. Vladimir Putin da Rússia

No seu discurso de Ano Novo, na terça-feira, o presidente Vladimir Putin elogiou as conquistas da Rússia e disse que os russos deveriam estar “orgulhosos” do que o país alcançou durante os seus 25 anos no poder. O discurso, que comemorou o 25º aniversário da tomada do poder de Boris Yeltsin, não abordou diretamente o conflito em curso na Ucrânia, mas concentrou-se em mensagens de esperança para o próximo ano, conforme relatado. AFP.

“Queridos amigos, em apenas alguns minutos chegará 2025, completando o primeiro quartel do século XXI”, disse Putin no seu discurso televisionado. “Embora ainda haja muito a ser decidido, podemos, com razão, estar orgulhosos do que já alcançámos”, continuou ele, observando que os últimos 25 anos lançaram as bases para novos progressos.

Putin assumiu o papel de presidente interino na véspera de Ano Novo de 1999, depois que Boris Yeltsin renunciou inesperadamente, oferecendo um pedido de desculpas pelo conflito pós-soviético, um momento que surpreendeu muitos russos, descobriu a AFP.

Xi Jinping da China No seu discurso de Ano Novo na terça-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, declarou que ninguém pode impedir a “reunificação” da China com Taiwan, emitindo um aviso severo ao que Pequim vê como forças pró-independência, tanto na ilha como internacionalmente.

“As pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan são uma só família. “Ninguém pode romper os nossos laços familiares e ninguém pode impedir a tendência histórica de reunificação nacional”, disse Xi num discurso na emissora estatal chinesa CCTV.

Kim Jong Un da ​​Coreia do Norte O líder norte-coreano, Kim Jong Un, saudou o presidente russo, Vladimir Putin, como seu “querido amigo” em uma carta de Ano Novo, elogiando os fortes laços bilaterais entre as duas nações, de acordo com relatos da mídia estatal na terça-feira.

A última mensagem de Kim descreveu Putin como seu “querido amigo e camarada”, disse a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

O líder norte-coreano enviou “calorosas saudações e melhores votos ao irmão povo russo e a todo o pessoal de serviço do bravo exército russo em seu nome, ao povo coreano e a todo o pessoal de serviço das forças armadas da RPDC”, disse ele. usando uma sigla do nome formal do Norte.

Narendra Modi da Índia O primeiro-ministro Narendra Modi estendeu os seus votos de Ano Novo para 2025 à nação, esperando que traga novas oportunidades, sucesso e felicidade para todos. Dirigindo-se a X, ele escreveu: “Feliz 2025! Que este ano traga a todos novas oportunidades, sucesso e alegria sem fim. Que todos vocês sejam abençoados com maravilhosa saúde e prosperidade.”

A Índia deu as boas-vindas ao ano de 2025 com celebrações em todo o país, enquanto pessoas em várias cidades celebravam a ocasião com alegria e entusiasmo. As comemorações do Ano Novo começaram em muitas cidades com festas, eventos culturais, apresentações de música ao vivo e decorações temáticas. Muitos devotos em grande número chegaram aos templos para oferecer orações.