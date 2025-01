Ano novo da lua chinesa, em Mianmar, o início da cobra é celebrado

29 de janeiro de 2025

Em Mianmar O novo Ano Novo nos templos da Chinatown de Yangown é comemorado. A festa começa o ano da cobra que durará até 16 de fevereiro de 2026. Este aniversário é comemorado entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, em correspondência com a segunda lua nova através do solstício de inverno, e é um dos eventos mais importantes do Calendário chinês. Os partidos de Mianmar também são uma oportunidade de entretenimento para os cidadãos que esperam que a paz retorne ao país, que está envolvida em uma guerra civil há quase quatro anos.