Ano sem Navalny. Diga a Medusi se você foi capaz de lidar com essa perda

16 de fevereiro – Dia do assassinato de Alexei Navalny. Há um ano, recebemos centenas de suas cartas (elas saíram em duas partes: a primeira, a segunda), na qual você não apenas falou sobre sua dor, mas também compartilhou sentimentos pelo futuro – o futuro sem uma pessoa que personificou o esperança de mudança. Como você viveu este ano? Você conseguiu lidar com a perda? O que você acha da herança de Navalny – para o nosso país e para cada um de nós? Você acredita na bela Rússia do futuro? E o que lhe dá esperança agora? Publicaremos as respostas mais interessantes para essas perguntas.

A vida de Alexei Navalny – em fotos

Alexey Navalny. 1976 – 2024 Principais fotos da vida da principal política de oposição da Rússia

