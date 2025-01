Segundo ele, os sistemas de defesa aérea e de defesa eletrônica estão agora destruindo o UAV.

“De acordo com informações preliminares, um dos drones foi filmado durante uma tentativa de atacar o objeto de energia nuclear”, escreveu o governador.

Ele acrescentou que não há ferido e destruição como resultado de uma emergência.

Anokhin pediu aos moradores locais que se mantenham calma, evitem espaços abertos e aqueles que estão em casa – para não se aproximar das janelas.

Bewelk, um pouco antes, ficou conhecido sobre o ataque do UAV na região de Tver. Segundo o governador Igor Rudeni, ela atirou em seis drones de defesa aérea no distrito de Toropetsky, o restante – na região de Andreapol. As pessoas não ficaram feridas.