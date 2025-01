Svetlana Sholokhova nasceu em 1926 na região de Rostov. Em 1952, ela se formou com louvor na Faculdade de Filologia da Universidade Estadual de Leningrado, em homenagem a Jdanov. Ela trabalhou como pesquisadora sênior no Instituto Gorky de Literatura Mundial.

Nos últimos dez anos, a cientista dedicou-se a restaurar o rascunho do manuscrito de seu pai, preparando-se junto com o escritor Alexander Struchkov para a publicação da edição do autor do romance imortal e repetidamente adaptável de Mikhail Sholokhov “Silent Don”. Morava na aldeia de Vyoshenskaya. Seu filho, Mikhail Turkov, morreu cedo – com problemas de saúde.

A morte de Svetlana Mikhailovna foi relatada na reserva do museu Sholokhov. A despedida dela acontecerá no dia 25 de janeiro, das 11h às 12h, na propriedade de Sholokhov, informa. “Caderno Rostov-on-Don”.