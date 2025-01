‘Antes de sair do emprego …’: Mulher Bengaluru deixa ₹ 18 LPA trabalho para começar a assar, veja sua sugestão

Em 25 de janeiro, o Bengaluru Techie Sagar, que passa pela manga code_sagar no Twitter (agora x), compartilhou uma publicação para informar seus seguidores sobre sua esposa, que a deixou. ₹18 LPA trabalham para iniciar um negócio de panificação. Ele compartilhou uma foto de um cupcake de aparência elegante, assada por sua esposa Amitidate, junto com a publicação e escreveu: “Graças a Deus ele fez isso!”

Em 12 de janeiro de 2024, ele compartilhou seu primeiro post no Instagram na conta de padaria. “Agora ele está se tornando vida! Há 6 meses, deixei meu trabalho para iniciar minha própria empresa. Aqui estou eu para você hoje com minha pequena padaria. Faça seu primeiro pedido agora! “Ela escreveu.

“Bangalore é uma cidade de oportunidades e sempre ficou fascinado por pessoas que assumem riscos, constroem empresas e tentam as coisas. Então, isso me motivou a me dar a oportunidade de dar um salto de fé e ver o que está do outro lado ”, disse ele.