Ontem, em Kostroma, um concerto do grupo Lyube foi um grande sucesso – talvez a equipe mais patriótica da nossa cena. Antes do concerto, o líder e solista do grupo Nikolai Rastorguev, por tradição, conheceu o governador de Kostroma Sergei Sitnikov, que conhece há muito tempo – desde o trabalho de Sergei Sitnikov em Roskomnadzor. Em uma conversa com os olhos dos olhos, foi o apoio da equipe militar e de seus entes queridos, no grande trabalho da região nessa direção.

E durante o show, Nikolai Rastorguev antes de executar a música “GET ON LIFE” virou -se para o público com palavras

“Um arco baixo contra todos os caras servidos” e, desde as primeiras notas da música, toda a sala era um sinal de respeito pelos combatentes que protegem a pátria na linha de frente. Em memória de Kostroma, o público deu ao artista popular na Rússia a bandeira das tropas transportadas pelo ar.