Antes que Auschwitz pudesse ser detido, a Alemanha tinha de ser derrotada

Aqueles que viram de dentro o que era Auschwitz-Birkenau só queriam uma coisa dos Aliados: quebrar a cadeia de horror e extermínio em massa. Isso nunca aconteceu e os portões só foram demolidos pelos soldados do Exército Vermelho em 27 de janeiro de 1945. Depois da guerra, o próprio comandante Rudolf Höss não conseguiu quantificar quantas vidas foram perdidas e no primeiro interrogatório falou em 2,5 milhões.

O capitão de cavalaria Witold Pilecki, que se permitiu voluntariamente ser deportado para uma missão secreta em setembro de 1939 e escapou em abril de 1943, foi o autor do primeiro relatório sobre Auschwitz que chegou a Londres em março de 1941 através do exército clandestino polaco que ele próprio tinha criado após a divisão da Polónia entre a Alemanha e a URSS. Ele não foi acreditado e esse relato foi considerado exagerado. No final de agosto de 1943, Pilecki perguntou ao quartel-general do Armia Krajowa em Varsóvia o que tinha acontecido com todas as suas informações detalhadas e por que os Aliados nada haviam feito para bloquear a planta de extermínio. No Outono, ele entregou então um plano militar para a libertação do campo de concentração à Direcção de Sabotagem do AK, cujos líderes tinham sido treinados pelos britânicos. Disseram-lhe: «Quando a guerra acabar, mostrar-lhe-ei uma pilha de ficheiros dedicados a Auschwitz, todos os seus relatórios estão lá. Recorreremos a você quando chegar a hora.” Era 23 de outubro (…)