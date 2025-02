Antestinos meteorológicos em 12 de fevereiro promessa para Smolensk Cloud MAIX

Em 12 de fevereiro, na região de Smolensk estará nublado. Sem precipitação.

O vento mudará para o oeste a 2 m / s.

Pressão atmosférica 755 mm Hg Começará a cair.

Temperatura do ar na área à noite -8 ° C, durante o dia -6 ° C.

Em Smolensk à noite -7 ° C, durante o dia -5 ° C.

A umidade do ar é de 77%.

Lua cheia.

O dia da luz durará 9 horas 31 minutos. Sunrise of the Sun às 8h20, ligue às 17h51.

UV-Index 1 baixo. O campo magnético está calmo.

12 de fevereiro-Trois-temporada, Vasiliev Day. O ortodoxo honra a memória dos três santos: Vasily de Césarée, John Chrysostom e Grégoire, o teólogo.

Naquele dia, o tempo foi julgado pelo comportamento de animais selvagens. Se as lebres vierem nos jardins, ainda haverá um inverno grave. Se os lobos uivarem perto da acomodação – também geada. O bullfinch Chiponne em uma voz rangente – significa que vale a pena esperar uma nevasca. Mas os ratos prevêem o degelo: um dia antes da temperatura subir, eles deixaram sob a ninhada da floresta para a neve. As árvores foram aquecidas e prenunciadas com meias.

A Lua Vermelha pelos três anos -foi prometida um vento forte, e o vento prometeu um ano bruto.