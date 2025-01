Antonio Conte, calendário e substituição de Kvara: Nápoles mergulha no caos

Gabriele Galluccio 18 de janeiro de 2025

As duas últimas vitórias convincentes do Nápoles eles têm um denominador comum: a ausência de Kvaratskhelia. Isso não significa que os napolitanos não sentirão falta dele, porque o georgiano é um jogador de futebol muito forte, mas graças a Conte há vida fora dele. Em Florença, o 3-0 caiu com Spinazzola como extremo… Além disso, foram conseguidas cinco vitórias consecutivas no último mês, apesar da lesão de Buongiorno e das ausências periódicas de Politano e Kvaratskhelia. O Napoli é uma equipe que cresce em jogo e confiança e que mal pode esperar para saber se e o quanto melhorou desde a primeira rodada. Os próximos três jogos darão muitas respostas: amanhã é o jogo fora de casa, em Bérgamo, contra uma equipa da Atalanta que na verdade venceu por 3-0 em Maradona. Seguiram-se os jogos contra Juventus e Roma.

Além da dificuldade do calendário, a substituição de Kvara é provavelmente o maior problema de Conte neste momento. A despedida do georgiano (que aconteceu ontem no Instagram: «Queridos napolitanos, é difícil e doloroso, mas chegou a hora de dizer adeus») foi vivida um pouco como uma derrota pessoal do treinador, que esperava convencê-lo a abraçar seu projeto como todos os outros insatisfeitos fizeram na temporada passada. Substituir um jogador tão forte, que foi um dos principais arquitetos do tricampeonato, exige paciência e, principalmente, um investimento significativo.





Conte não é alguém que aparece com qualquer Ndoye – com todo o respeito ao extremo suíço, que avalia o Bolonha, entre outros mais de 30 milhões, um exagero. Poderíamos muito bem continuar com Politano, Neres e Ngonge se não houver substitutos de alto nível. Garnacho seria perfeito por vários motivos: ele é jovem (20 anos) e já muito forte, não faz mal que também seja argentino. O United sabe muito bem que tem uma joia nas mãos e está pedindo muito dinheiro, pelo menos 70 milhões. Demais para o Napoli, que quer gastar no máximo 40-50. A despedida de Kvara e a busca por seu substituto ameaçam causar distrações, embora Conte seja a melhor garantia para o Napoli seguir no caminho certo.