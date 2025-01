Anuja, apoiada por Priyanka Chopra e Guneet Monga, indicada ao Oscar 2025

Indicações ao Oscar 2025: Anuja, filme apoiado por Guneet Monga e Priyanka Chopra, recebeu uma indicação na categoria Melhor Curta-Metragem de Ação ao Vivo no Oscar 2025. As indicações ao Oscar 2025 foram anunciadas na quinta-feira. Notavelmente, Guneet Monga já ganhou um Oscar por The Elephant Whisperers, no 95º Oscar, em 2023.

O curta Anuja, indicado à categoria Melhor Curta-Metragem Live Action no Oscar 2025, foi produzido em colaboração com o Salaam Baalak Trust (SBT), organização sem fins lucrativos fundada pela família de Mira Nair para apoiar crianças de rua e trabalhadores. .

Priyanka Chopra Jonas e Anita Bhatia são os produtores executivos do filme.

O projeto também envolveu a Shine Global, conhecida por seus filmes vencedores do Oscar War/Dance (2007) e Innocent (2012), e a Krushan Naik Films. Seus produtores incluem Mindy Kaling e o vencedor do Oscar Guneet Monga Kapoor, que se juntou à equipe para fortalecer ainda mais o impacto do filme.

A Netflix anunciou que Anuja estará disponível em breve na plataforma.

Anuja, dirigido por Adam J. Graves, conta a história de duas irmãs que lutam para encontrar alegria e oportunidades em um mundo determinado a explorá-las e excluí-las. O curta-metragem tem como foco o personagem principal, de nove anos, que trabalha em uma fábrica de roupas em um beco com sua irmã mais velha, Palak.

Anuja é estrelado por Ananya Shanbhag, Sajda Pathan e Nagesh Bhosle.

Indicações ao Oscar 2025 Emilia Pérez arrebatou o Oscar e recebeu 14 indicações, tornando-se um dos filmes mais indicados da história. O filme agora se junta a gigantes do cinema como Naked Eve (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016), todos com 14 indicações.

Confira a lista completa dos indicados ao Oscar 2025

Obtenha uma lista completa dos indicados aqui:

MELHOR DIRETOR Jacques Audiard, Emilia Pérez

Brady Corbet, o brutalista

Payal Kapadia, tudo o que imaginamos como luz

MELHOR ATRIZ Cynthia Erivo, Mal

Marianne Jean-Baptiste, Verdades duras

Demi Moore, A Substância

Fernanda Torres, ainda estou aqui

MELHOR ATOR Adrien Brody, o brutalista

Timothée Chalamet, um completo desconhecido

Colman Domingo, Sing Sing

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE Mónica Bárbaro, uma completa estranha

Jamie Lee Curtis, a última dançarina

Isabel Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Perez

MELHOR ATOR COADJUVANTE Yura Borisov, longo

Kieran Culkin, uma verdadeira dor

Jeremy Strong, aprendiz

Edward Norton, um completo desconhecido

Guy Pearce, o brutalista

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL A substância

O Brutalista (Brady Corbet, Mona Fastvold)

Uma verdadeira dor (Jesse Eisenberg)

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO Um completo estranho

MELHOR FILME INTERNACIONAL Emília Perez

MELHOR RECURSO ANIMADO Fluxo

Wallace e Gromit: A Vingança de Birdest

MELHOR FILME DOCUMENTÁRIO Filhas

Trilha sonora de um golpe de estado

MELHOR CURTA DOCUMENTÁRIO Morte em números

Era uma vez na Ucrânia

MELHOR CURTA-METRAGEM DE AÇÃO AO VIVO anuja

O homem que não conseguia ficar em silêncio

MELHOR CURTA DE ANIMAÇÃO um homem lindo

MELHOR PONTUAÇÃO ORIGINAL O brutalista

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL Never Too Late de Elton John: Never Too Late (Elton John e Brandi Carlile)

O Mal de Emilia Pérez (Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard)

Joelho doente da cabeça (Móglaí Bap, Mo Chara, DJ Próvaí, Adrian Louis Richard Mcleod e Toddla T)

A jornada dos seis triplos oito (Diane Warren)

Kiss the Sky de The Wild Robot (Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack e Ali Tamposi)

MELHOR SOM Um completo estranho

MELHOR PROJETO DE PRODUÇÃO O brutalista

MELHOR CINEMATOGRAFIA O brutalista

MELHOR PENTEADO E MAQUIAGEM um homem diferente

MELHOR DESIGN DE FANTASIA Um completo estranho