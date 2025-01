Anunciou a próxima aparição na Rússia do sedã híbrido Voyah Passion

Equipado com uma fonte de energia combinada, o carro possui uma autonomia impressionante. A autonomia total com uma única carga de bateria é de até 1.000 km, o que significa que o motorista não precisa se preocupar em encontrar um posto de gasolina ao longo do trajeto.

O sedã recebeu um espetacular design de grade do radiador em “diamante”, cada elemento composto por vários logotipos de marcas no formato de um pássaro flutuante. A exclusiva faixa de LED de ponta a ponta na frente do Voyah enfatiza visualmente a largura do corpo.

A paleta de cores da carroceria é apresentada em três opções: além das opções clássicas ‘preto cintilante’ e ‘branco ártico’, inclui também a cor ‘preto ametista’, exclusiva da versão híbrida. Todos os modelos Voyah vendidos na Rússia através de revendedores oficiais são cobertos por uma garantia de cinco anos. O início das vendas do novo produto está previsto para o segundo trimestre de 2025.

RG informou anteriormente que os sedãs Voyah receberão novos motores.