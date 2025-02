Anupam Mittal compartilha histórias sobre “perdas pessoais repentinas devido a ataques cardíacos:” 7 amigos “

Leia também: ‘Eles me demitiram do meu trabalho’: Anupam Mittal, do Shark Tank India, para se tornar um milionário

Em sua publicação, Mittal apontou como as pessoas tendem a acreditar que o infortúnio não acontecerá com elas. Ele escreveu: “Geralmente, não tomo coisas comerciais para o LinkedIn, mas senti que essa mensagem era importante e pessoal. A maioria de nós caminha pensando: “Mujhe Kuch Nahi Hoga”. Mesmo quando ouvimos jovens de 30 e 40 anos que colapsam ataques cardíacos repentinos, assumimos que é o problema de outra pessoa. Entre 2019 e 2022, tive que dizer adeus a 7 amigos que conhecia por uma parte importante da minha vida. Toda a Inopportune e Súbita mortes.

Anupam Mittal, o fundador da Shaadi.com, compartilhou recentemente um anúncio da PoliclyBazaar no LinkedIn, usando a plataforma para enfatizar a importância do seguro de vida e aumentar a conscientização sobre a “saúde do coração”.

