Ao contrário do patriarcado: Donald Trump é mais feminista do que todos os seus oponentes

Costanza Cavalli 24 de janeiro de 2025

Alguém era necessário que tivesse traído três e três mulheres, alguém que diz que iria com a filha se ele não fosse sua filha, que disse que levaria mulheres pela buceta, levou uma coisa assim, Donald TrumpFazer algo de feminista. E para mim, eles são pulverizados por Simone de Beauvoir e Luce Irigaray e Carla Lonzi e Adriana Cavarero, e que a ideia de ligar Giorgia Meloni Só não vou ao homem (“Presidente” é um particípio atual “, o” presidente, acidentes), cabe a mim suspirar um “finalmente”.

Verdade biológica

Após sua agenda, Trump assinou a ordem executiva que estabeleceu o reconhecimento de dois gêneros, homens e mulheres (os jornais da sala de estar escreveu “apenas dois sexos …). O título da medida está” em defesa das mulheres do extremismo da ideologia de gênero e da recuperação da verdade biológica no governo federal. A substituição da realidade biológica por uma percepção suave do eu “consistindo em um continuum infinito” (e aqui quero afiar a mão para aqueles que escreveram o texto) é um ataque à compreensão e à ciência. A ideologia do gênero torna a categoria biológica de “mulher” inválida e inválida as leis escritas para protegê -lo e dar oportunidades iguais.

Todos os documentos federais usarão, portanto, o termo “sexo” e não “gênero” porque o último “não oferece uma base importante para a identificação”. Na prática: somente “X” nos passaportes para indicar o gênero neutro (opção introduzida por Biden em 2022), os fundos dos contribuintes não serão mais usados ​​para a saúde para a transição de gênero em prisões, acesso a prisões e centros -anti -violência irá dependem do sexo e não do gênero.

Spot Anti-Trans

No começo, estava ansioso por essa catarse do gênero JK Rowling: «Parte da esquerda continua a pensar que o sexo é uma construção social. Foi avisado que a lei usou sua traição a mulheres e meninas. Ele não ouviu: “Ele escreveu sobre X. e, de fato, não há dúvida de que Trump” capitalizado “: durante a campanha eleitoral, ele investiu US $ 35 milhões para os comerciais” anti-trans “, ele repetiu os transsexuais transexuais que ela é Não permitido competir no esporte esportivo e, uma vez escolhido, não precisa mais pensar em aborto porque ele os teria protegido: os republicanos não saíram às ruas para protestar contra Israel e disseram os estupros, tortura e tortura e seqüestro por ter foi cometido Hamas Contra as invenções sionistas de casamento israelense. Nunca o desfile de esquerda contra o Taliban, os mulás iranianos, os iraquianos que acabaram de votar para permitir o casamento até a idade de anos.

Vinte anos de casamento

Enquanto o DEM agora está tentando se livrar de Trump como se lavar de radiação, ele celebrou vinte anos de casamento com Melania, ele disse que a única pessoa mais inteligente de JD Vance É a mulher (que usava rosa na inauguração e não cobre cabelos brancos: filha de imigrantes indianos, um diploma em Yale e o mestre em Cambridge, advogado, três filhos, tentam dizer a ela que ela é a filha do patriarcado), Acima de tudo, é mantido muito perto Susie WilesChefe do gabinete, o papel mais importante na Casa Branca após o dele. Ele é a primeira pessoa a ligar para você de manhã, à noite é a última. O gênero, Grace, não tem nada a ver com isso: é o melhor.