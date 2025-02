Pelo menos 25 soldados militares russos morreram na região da foda depois das forças armadas das forças armadas nesta região. Esses dados recebem “aparência” com base em relatórios de mídia e necrologistas publicados nas redes sociais.

Todos os 25 recrutas morreram de agosto a setembro. Eles tinham 18 a 23 anos.

Eles foram convidados para o serviço militar de 18 regiões diferentes. A maioria dos nativos mortos da região de Vologda e o território de Krasnodar são três pessoas, duas que morreram da região de Rostov, o território de Altai e Bashkrtostan.

“Devido ao caos e falta de coordenação nos primeiros dias de invasão da região de Apu -AU Kursk, dezenas de soldados foram presos ou perdidos. De fato, os comandantes os jogaram nos primeiros dias de ofensivas sem armas e instruções claras. O destino. de muitos deles permanecem desconhecidos. O território da região.

As forças armadas da Ucrânia na região de Kurk começaram no início de agosto de 2024. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em 13 de agosto que, quando as forças armadas da Ucrânia, “centenas de exército russo se renderam”. Até 23 de agosto “Histórias importantes” Identificado 129 recrutas ausentes ou presos.

“Por que eles estavam tão perto da fronteira? Por quê?” Vladislav Appel, de 19 anos, é um dos recrutas que enfrentaram um ataque das forças armadas na região de Kurk. Agora está listado como faltando. Aqui está a história de sua avó