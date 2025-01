Apoiadores de Pappu Yadav protestam em Patna pelo cancelamento do exame BPSC e interrompem o trânsito

Apoiadores do deputado independente Rajesh Ranjan, popularmente conhecido como Pappu Yadav, organizaram protestos massivos em Patna no domingo (12 de janeiro), exigindo o cancelamento e reexame do exame da Comissão de Serviço Público de Bihar (BPSC). Como parte dos protestos, Yadav convocou um ‘Bihar Bandh’, interrompendo o trânsito e causando caos em várias partes da cidade.

Os manifestantes queimaram pneus, bloquearam estradas e criaram engarrafamentos, especialmente em áreas como Kankarbagh e Ashok Rajpath, em Patna. Efígies de altos funcionários do BPSC foram queimadas e os manifestantes pararam os veículos para fazer cumprir o bandh. A situação causou sérios transtornos aos viajantes, pois os veículos ficaram horas parados.

Apesar da agitação, a polícia conseguiu limpar o cruzamento de Dak Bunglow e deteve vários apoiantes do bandh para restaurar a normalidade. O movimento do tráfego voltou gradualmente ao normal após a intervenção.

Pappu Yadav, o deputado independente de Purnea, organizou o bandh em apoio aos aspirantes do BPSC que protestavam contra alegadas irregularidades na competição competitiva combinada realizada em 13 de dezembro do ano passado. Yadav afirmou que o bandh também tinha o apoio do líder do partido Azad Samaj, Chandra Shekhar Azad.

“Pessoal de segurança adequado foi destacado em diferentes locais da cidade para garantir o bom movimento dos veículos. A partir de agora, tudo está completamente sob controle”, disse o magistrado do distrito de Patna, Chandrashekhar Singh.

Os protestos ocorreram enquanto o fundador do partido Jan Suraaj e ex-estrategista político Prashant Kishor continua seu “jejum até a morte” para exigir o cancelamento do exame BPSC. Kishor, que foi internado no sábado (11 de janeiro) por problemas de saúde, retomou o jejum após receber alta.

O estado tem testemunhado uma agitação crescente em relação ao concurso combinado. Embora o governo tenha negado as alegações de irregularidades, foi realizado um novo teste a mais de 12.000 candidatos que compareceram num centro específico em Patna.

