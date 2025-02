Tanto no segundo quanto no terceiro

Yakutia está incluído nas 10 principais regiões da Rússia em termos de taxa de natalidade. A República tem mais de 50 tipos diferentes de apoio social para famílias com crianças destinadas a fortalecer os valores familiares e preservar a tradição de famílias numerosas.

A partir de 1º de janeiro de 2025, com o apoio do Projeto Nacional “Família”, o capital da maternidade republicano será fornecido sem restrições: no nascimento não apenas de um terceiro filho, mas também de todos os filhos a seguir. “Frequentemente falei por que, no nascimento do primeiro, o segundo e o terceiro filhos, as famílias são pagas pelos pagamentos, e as crianças da quarta e subsequente foram tiradas desse sentimento? Acredito que o capital da maternidade republicano deveria ser” família “ao nascer, não apenas o terceiro, mas também o quarto e cada criança subsequente “, disse Aisen Nikolaev, chefe da República de Sakha (Yakutia) e estes não são apenas a lei republicana correspondente.

Em 2025, um local de nascimento de um tempo na família Yakutsk -Large da quarta e subsequente crianças será de 433 mil rublos. Consiste na “família” da maternidade republicana “Família”, que é 316,2 mil rublos, e a capital -alvo “Filhos do século” em uma quantia de 116,8 mil rublos.

E o apartamento e o treinamento

O Terrorium de Khabarovsk também tem seu próprio capital materno regional – apoio extra para famílias nas quais o segundo filho nasceu. Além do federal, ele será pago a partir de 2019, de acordo com o projeto nacional “Demografia”. E este trabalho continua no novo projeto nacional “Família”.

“Desde o início de 2024, mais de 2,2 mil famílias ordenaram os meios do útero regional, mais de 1,5 milhão de famílias usaram a possibilidade de melhorar as condições de moradia e 691 usaram os fundos do útero para o treinamento de crianças e o pagamento de Crianças e o pagamento do jardim de infância “, disse o chefe da organização e a metodologia de oferecer instalações para apoio social do Ministério da Proteção Social da região de Olga Kuchaev.

A família Morozov de Khabarovsk compartilhou sua história. Anteriormente, eles compraram um apartamento e decidiram usar o dinheiro do capital da maternidade regional para pagar um empréstimo hipotecário. “Em 2022, me tornei mãe, tivemos um gêmeo encantador.

É importante conhecer seus direitos

As notícias na legislação familiar devem ser informadas imediatamente aos pais, para que possam usar todos os benefícios e privilégios.

No começo, descobri o que é necessário para os manuais. Então os especialistas do Centro de Forças Sociais me ajudaram a descobrir todas as nuances. E muito rapidamente, comecei a receber transferências regularmente que agora ajudam muito, quando eu estava de licença de maternidade “, disse sua mãe recentemente, Leila Abdurahmanova, de 24 anos, da cidade de Argun, da República Chechena.

Os pais também sabem que têm o direito de usar benefícios e subsídios. Por exemplo, elabore o reembolso de parte dos custos do jardim de infância ou para apoio extra, se houver filhos diferentes na família. De acordo com Aishat Suleimanova, consultor do Ministério do Apoio Social do Ministério do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Social da República Chechena, uma parte importante do trabalho para os pais é explicar que tipo de pagamentos eles confiam. “Quando as pessoas veem o resultado real, os fundos vêm em sua conta bancária, as famílias começam a parecer mais confiança no futuro”, disse Aishat Suleimanova.

Um efeito adicional de tais pagamentos é a integração social das famílias. Os pais estão mais envolvidos ativamente em eventos públicos e educacionais, investem mais fundos no desenvolvimento de crianças – para pagar por seções, círculos, professores … Como resultado, o poço geral está crescendo.

“Ajuda RG”

O projeto nacional “família” começou em 2025. Os manuais da “família” já aumentaram: antes da gravidez e do parto, no nascimento de uma criança, para cuidar de uma criança com menos de 1,5 anos e de outros.

Comparado a 2024, por exemplo, o tamanho máximo dos benefícios da gravidez para mulheres trabalhadoras aumentou 1,4 vezes e é de 794,4 mil rublos.

O projeto nacional também prevê a criação de condições para a vida útil ativa das pessoas do sênior