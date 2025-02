Após a dublagem de Delhi, a AAP deve ser cautelosa em Punjab

O Partido Aam Aadmi recebeu um conta -gotas grave para o BJP nas pesquisas de Delhi. A festa não apenas viu uma queda no assento de 62 a 22, mesmo suas principais armas, incluindo Arvind Kejriwal e Manish Sisody, não conseguiu manter seus assentos. O Partido Aam Aadmi agora permanece poder apenas em Punjab depois de perder sua força na capital.

À medida que o resultado das pesquisas de Delhi afunda, a AAP terá que começar a se preparar para o seu próximo melhor teste no Punjab, que vai a pesquisas em 2027.

AAP, que iniciou sua viagem política em Delhi e, pela primeira vez, fez o governo em 2013 estender suas asas em Punjab, conquistando 92 cadeiras nas eleições de Vidhan Sabha em 2022 e também formando o governo no estado vizinho.

O resultado de Delhi, que foi uma grande surpresa para a AAP, provavelmente também terá um impacto na posição do jogo em Punjab. Com dois anos para as eleições para o Punjab, a AAP não apenas terá que ser mais cautelosa, mas também mais agressiva ao cumprir suas promessas antes da pesquisa, concentrando -se no desenvolvimento e, ao mesmo tempo ordem.

O jogo Aam Aadmi chegou ao poder em Punjab em 2022, com uma maioria espancada depois de obter o impulso de Delhi.

Mas agora com Delhi perdido, a AAP terá que trabalhar mais para garantir que nenhum dano ao Punjab seja causado.

Nas eleições de Lok Sabha de 2024, a partida de Aam Aadmi enfrentou uma grande vergonha, já que conseguiu ganhar apenas 3 assentos de 13 em Punjab. Com o resultado visto como uma atenção para o partido, a AAP fez recentemente mudanças organizacionais em Punjab e fez do ministro do gabinete Aman Arora, como chefe do Partido do Estado.

Em pesquisas municipais recentemente realizadas, embora a AAP tenha conquistado postos de prefeito na maioria das empresas, enfrentou uma difícil competição do Congresso, que funcionou bem em muitas áreas.

Outro grande desafio para a AAP em Punjab será manter seu rebanho unido após a dublagem de Delhi. O principal líder do Congresso, Partap Singh Bajwa, afirmou que 30 MLA AAP estão em contato com eles.

No entanto, há um lado positivo para a AAP. Com dois anos restantes para pesquisas de Punjab, a AAP tem muito tempo para aprender com seu erro, reagrupamento e estratégia de Delhi.

Impacto no Punjab

Mas como a perda de Delhi afeta o governo da AAP liderado por Bhagwant Mann em Punjab?

O governo de Punjab tem acusações longas de face de ser controlado de Delhi. Sem o governo da AAP em Delhi e o chefe do partido, Arvind Kejriwal, ele também derrotou, ainda precisa ser desenvolvido.

Agora, todos os olhos estão no primeiro -ministro do Punjab Bhagwant Mann, o único CM do partido, enquanto assumiu o comando. Será interessante ver como ele navega para esse desafio e trabalha para dissipar as declarações da oposição de que simplesmente segue as ordens de Delhi.

Além disso, a AAP também foi criticada em Delhi por suas promessas de pesquisas violadas. O partido agora enfrenta crescente pressão sobre o Punjab para cumprir um compromisso fundamental, o que leva a Rs 1.000 por mês para as mulheres. Embora o governo da AAP tenha implementado esquemas como 600 unidades de eletricidade gratuitas e disposições de trabalho, o pagamento mensal de Rs1.000 continua sendo uma promessa amplamente discutida.

Falando com a Índia hoje, o professor de especialista político Kuldip Singh, na Universidade Guru Nanak Dev, disse: “Uma coisa é segura, a AAP em Punjab agora deve ser muito cautelosa. Delhi foi a base do partido e, com a base desaparecida e o partido supremo perdido, é um ótimo revés para o partido.

A AAP enfrentou críticas em Delhi por não cumprir as promessas antes da pesquisa e a AAP em Punjab terá que garantir que cumpra as promessas feitas ao Punjab, acrescentou.

Em Punjab, a AAP terá que aprender lições da derrota de Délhi, acrescentou Singh. Ele ressaltou que a AAP deixou um movimento anti -corrupção e, no entanto, vários líderes do partido enfrentaram acusações de corrupção.

A oposição aguda os ataques

Quando a AAP perdeu a batalha de Delhi, estava sob um forte ataque político da oposição em Punjab.

O Congresso do MLA Pargat Singh disse: “A AAP faz uma política de mentira e não funciona por um longo tempo. O mesmo modelo é operado pela AAP em Punjab e você também verá o mesmo aqui.

O ex -vice -ministro e o líder de Shiromani Akali Dal, Sukhbir Badal, disse: “Sou grato ao povo de Délhi por desarravar a AAP e diria que o povo de Punjab também deve seguir o mesmo”.

Como os líderes do BJP em Punjab comemoraram a vitória hoje, o líder da unidade estadual sênior, Subhash Sharma, disse: “Estamos felizes com a grande vitória do BJP em Delhi, mas também felizes por logo nos livrarmos da AAP em Punjab”

Postado em: 8 de fevereiro de 2025

Sintonize