Após a intervenção do Ministério Público, foi concluída a reparação do parque no distrito de Krasninsky

Em março do ano passado, no distrito de Krasninsky, na região de Lipetsk, a administração do assentamento rural do conselho da aldeia Aleksandrovsky celebrou um contrato com a LLC “Contractstro” LLC para realizar obras de ordenação da praça na Rua Parkova no Aldeia Krasninsky.

Porém, a empreiteira não concluiu o período de obra. O Ministério Público interveio. Uma submissão foi feita ao diretor da empresa. O anúncio foi feito hoje, 24 de janeiro, informou a assessoria de imprensa da fiscalização.

Além disso, um funcionário foi multado em 60.000 rublos. Só depois o assunto ficou paralisado. O reparo foi concluído.