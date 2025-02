Após a segunda tentativa de Trump, sua equipe soube que os agentes secretos iranianos nos Estados Unidos haviam recebido foguetes do país. Para evitar uma nova tentativa de assassinato, os guardas usaram o plano influente

O Serviço de Segurança de Donald Trump durante a campanha eleitoral de 2024 tomou precauções extraordinárias depois que a lei da agência de direito soube que o Irã colocou agentes secretos nos Estados Unidos tendo acesso a aeronaves. Sobre isso em 9 de fevereiro relatado Edição Axios, links para livro Jornalista “Revenge: A história interna do retorno de Trump ao poder”, que será publicado em 18 de março.

Aizenstadt, referindo -se aos assistentes de Trump, disse que logo após a segunda tentativa do político em 15 de setembro de 2024, o serviço de segurança decidiu usar um avião de Terstarka, ou seja, a aeronave onde Trump não estava. Sua equipe temia que os iranianos pudessem tentar derrubar suas aeronaves pessoais, mais conhecidas como Trump Force One, enquanto tomavam ou pousam.

Como resultado, a maioria dos assistentes voou para o próximo cardápio da força de Trump, e eu sou Trump em um avião pertencente a seu amigo Steve Whitkoff (agora o mensageiro de Trump no Oriente Médio). Muitos ajudantes aprenderam sobre o plano secreto pouco antes de tomarem -quando perceberam que o lugar de Trump na janela estava vazio. Alguns dos funcionários da equipe, de acordo com Aizenstadt, ficaram com raiva porque temiam que se tornassem “comida de canhão” se a aeronave fosse atingida. Ao mesmo tempo, os líderes da sede da campanha tentaram fornecer aos funcionários que eles não haviam sido usados ​​como isca. Os assistentes se perguntaram por que foram colocados em um avião se agentes secretos iranianos tivessem foguetes do país.

Como Alex Aizenstadt observou, o Serviço Secreto dos EUA organizou duas motocicletas no mesmo dia: Trump dirigiu em um deles e seus funcionários estavam dirigindo em outro. Pela segunda vez, os agentes dos Serviços Secretos, de acordo com um jornalista, com a ajuda de uma arma eletromagnética, drones desativados, seguidos pela motocicleta de Trump.

O New York Times e o Washington Post relataram em outubro de 2024 que a sede de Trump pediu fundos militares para protegê -lo para o Irã. Eles pediram aviação militar, vidro impenetrável e também pediram para expandir as limitações dos voos sobre as residências de Trump e os locais de seus sets. Então 46. O presidente dos EUA, Joe Biden, enviou Trump a “como presidente atual” por sua proteção durante a campanha eleitoral.

O Irã já havia ameaçado se vingar de Donald Trump pelo fato de que, durante seu primeiro mandato presidencial, ele ordenou matar o comandante do Corpo Revolucionário Revolucionário Islâmico Irã, o general Kasem Suleimani em janeiro de 2020. O Ministério da Justiça dos EUA disse em 8 de novembro que Xir estava preparando o assassinato de Trump, mas o FBI interrompeu os planos criminais.

O Escritório de Investigação Federal dos EUA investiga duas tentativas de viver a vida de Donald Trump. O primeiro deles aconteceu em 13 de julho de 2024. No Batler da Pensilvânia, e então Trump foi ferido em seu ouvido. A segunda tentativa ocorreu em 15 de setembro na cidade de Palm Beach, Flórida, ao lado do clube de golfe, onde Trump estava localizado, não ficou ferido. Segundo Alex Aizenstadt, o Irã não foi associado a essas tentativas de assassinato.

