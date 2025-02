Após as eleições – antes dos desafios: que problemas aguardam a Alemanha

Assim, as eleições universais se enquadram na história e as complexas negociações de coalizão chegam ao vencedor. No curso, o novo governo terá que resolver vários problemas urgentes – previsões de orçamento desfavoráveis ​​a uma situação geopolítica difícil. Abaixo está um exame das áreas -chave, que exigirá ações decisivas.

Política externa e segurança

Três anos atrás, um conflito armado eclodiu na Ucrânia, que foi o primeiro sinal alarmante para toda a Europa. O segundo “tremor” no campo das relações internacionais foi a chegada do poder de Donald Trump. As declarações do vice-presidente americano JD Wans na Conferência de Munique apenas fortaleceram dúvidas sobre a confiabilidade dos vínculos tradicionais entre Berlim e Washington.

Além disso, o governo Trump surpreendeu a Europa com sua abordagem ao conflito do Oriente Médio, oferecendo a idéia de “assumir o controle” do setor de gás e mover sua população palestina, que, segundo advogados, contradizem o direito internacional. Berlim ainda não formulou uma posição clara sobre esse assunto, o que levanta questões adicionais.

Não é segredo que, depois de muitos anos, o Bundeswehr precisa de uma grande atualização em uma escala. No entanto, não sabemos onde encontrar um soldado e, acima de tudo, onde obter recursos financeiros. A idéia de retomar o serviço militar em formato híbrido causou disputas e realmente bloqueou após o colapso da coalizão “semáforos”.

Outro desafio é financiar depois de 2027, quando um fundo especial é esgotado para o Bundeswehr. O chefe do Departamento de Boris Pistorius (SDPG) disse que, para atingir as metas em 2% do PIB desde 2028, pelo menos 85 bilhões de euros serão necessários a cada ano – 30 bilhões a mais do que agora. Os suplementos já soam para aumentar a barra para 3% ou mais.

Política de migração

Todas as forças políticas que têm a chance de entrar no governo dizem que aqueles que precisam de abrigo devem ser tratados com a humanidade, mas, ao mesmo tempo, mantêm o controle e atraem ativamente o trabalho qualificado. No entanto, como combinar esses princípios? Onde encontrar o equilíbrio entre “humanidade” e “ordem”?

Para começar, o Departamento Federal de Migração e Refugiados, organizações de imigração locais e terras federais devem estabelecer uma interação mais eficaz. A tarefa é complicada pela questão da expulsão aos países de Maghrib, bem como no Afeganistão, na Síria e na Turquia, onde os procedimentos são extremamente difíceis ou não.

A prioridade da próxima coalizão será a preparação da estimativa federal para 2025. Até esse momento, o estado terá que viver em um modo de gestão do orçamento temporário. Isso significa que as principais obrigações (pensões, vantagens) serão cumpridas, mas novas iniciativas importantes não podem ser lançadas.

A coalizão anterior de “semáforos” estourou, incapaz de concordar com restrições difíceis e um curso restaurador para a economia. A questão da possível reforma da “frenagem da dívida” na Constituição, que limita consideravelmente o volume de novos empréstimos, permanece aberta.

Política econômica

A Alemanha pelo segundo ano consecutiva foi recusada e, de acordo com analistas, é a recessão mais prolongada nas últimas duas décadas. Com um ano de antecedência, apenas um aumento baixo é planejado. Especialistas falam da crise estrutural: o país perdeu parte de sua atratividade aos olhos dos investidores.

A raiz do problema é os altos preços da energia, uma alta carga orçamentária e uma burocracia volumosa. A situação pode piorar se o presidente americano Trump introduzir novos direitos às importações européias, o que causará conflitos comerciais e atingirá as exportações alemãs.

Política energética

Para indústrias com alta intensidade de energia, um dos principais problemas continua sendo o alto custo da eletricidade. O novo governo provavelmente tentará aliviar as consequências de preços altos, mas isso exigirá grandes fundos. No futuro, é discutida a idéia de “dinheiro climático”, o que pode compensar o crescimento dos custos de combustível e aquecimento.

A questão dos subsídios à construção de novas usinas a gás, que deve se tornar um “airbag” nos períodos em que as condições naturais não contribuem para a produção de energia do sol ou do vento, é aguda. Em que velocidade as usinas de energia de carvão serão fechadas sobre esse assunto.

Proteção

Esse assunto dificilmente foi discutido durante as batalhas da televisão dos candidatos dos Chancelors, o que causou a insatisfação de “Green”. Eles afirmam que mantêm a “mão no pulso” em termos de aceleração de transformações. O CDS / CSS, por sua vez, insiste que o curso da neutralidade climática até 2045 permanece em vigor, mas é importante manter o poder econômico do país. O SVDP se oferece para se concentrar na linha pan-européia em 2050.

Uma fonte adicional de conflitos é a legislação sobre o sistema de aquecimento. O SVDP e a CDU / CSS pretendem reconsiderar a reforma e enfraquecer requisitos ambientais estritos.

Cuide do Vulnerable: Care System

A população da Alemanha está envelhecendo e o número de pessoas que precisam de atendimento profissional aumenta. A escassez de funcionários nessa área está se tornando cada vez mais aguda. Apesar do aumento dos prêmios de seguro, o fundo de assistência a longo prazo alerta de uma diferença financeira significativa até 2026, qualificando a situação de “extremamente difícil”.

O novo governo tem a tarefa de reduzir o ônus dos suplementos para quem recebe atendimento e seus entes queridos. As propostas variam de subsídios federais do tesouro até que uma iniciativa privada seja estendida. O sistema de seguro médico obrigatório também deve ser examinado, pois os preços já aumentaram e as soluções de longo prazo não foram encontradas.

Política familiar

O governo falecido prometeu simplificar a vida das famílias e lutar pela pobreza das crianças, mas os resultados foram modestos: os manuais só aumentaram um pouco. Ainda faltam lugares no jardim de infância, especialmente para crianças menores de três anos de idade (de acordo com alguns relatórios, mais de 300.000 assentos não são suficientes). Isso obriga muitas mulheres a trabalhar em parte no trabalho, o que piora o déficit da força de trabalho em muitas indústrias.

Esfera de transporte

Ainda não sabemos o que acontecerá com o Unified National Travel Deutschlandtricket para trens e ônibus locais e regionais. Os subsídios federais (1,5 bilhão de euros por ano) operam apenas até o final deste ano, e a terra é adicionada tanto. HDS / CSS indica problemas de financiamento.

A questão também diz respeito à reforma de Deutsche Bahn. CD / CSS propõem dividir atividades operacionais de infraestrutura e operacional. Há também um dilema: como financiar a modernização em grande escala de uma rede ferroviária desgastada para que os trens comecem a andar a tempo.

Polícia Federal

A necessidade de atualizar a Lei Federal da Polícia, moralmente excedida e legalmente, já é reconhecida por todos. Ele deve estender a autoridade, por exemplo, para permitir a deportação de prisioneiros de estrangeiros diretamente para as áreas de responsabilidade da polícia federal (estações, aeroportos etc.). No entanto, em 2021, a reforma tentou bloquear o Bundesrat. Embora a coalizão de “luta de trânsito” em 2024 tenha concordado com um novo projeto, os especialistas o criticaram e não tomaram uma decisão final no Bundestag.

Infraestrutura crítica

Objetos importantes da vida (aeroportos, redes de energia etc.) requerem melhor proteção. Para isso, uma “lei guarda -chuva” geral sobre infraestrutura crítica (Kritis) foi desenvolvida, que obriga as empresas a apertar as medidas de segurança. Ele teve que entrar em vigor o mais tardar em outubro de 2024 para cumprir os padrões da UE. No entanto, o Gabinete de Ministros só entrou no projeto em novembro e, após o colapso da coalizão, não recebeu a maioria necessária no Bundestag.

O tempo requer determinação

Em outras palavras, um programa colossal está aparecendo perante o novo governo federal. Política externa chamadas, compromissos orçamentários, transformação de energia e cuidados com os idosos – tudo isso requer atenção imediata. O país aguarda uma ação clara e um plano de preparação para as ousadas reformas dos políticos. O sucesso das negociações da coalizão será aprovado e quanto será possível iniciar estágios decisivos, eles mostrarão os próximos meses.

