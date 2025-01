Após o acidente aéreo de Jeju, a companhia aérea sul-coreana cortará 1.900 voos para ESTAS rotas principais até março

A companhia aérea sul-coreana Jeju Air anunciou na sexta-feira que reduziria a operação de cerca de 1.900 voos domésticos e internacionais nos próximos meses. Isto ocorre após a queda devastadora de um de seus aviões, que se transformou em uma bola de chamas, matando 179 pessoas do total de 181 passageiros e tripulantes a bordo.

Voos afetados e principais rotas Em meio a medidas para fortalecer os controles de segurança operacional, o chefe da divisão de apoio à gestão aérea da Jeju Air, Song Kyung-hoon, disse: “Quanto aos voos internacionais, as reduções ocorrerão principalmente nas principais rotas com altas frequências, como aquelas que vão para o Japão e Sudeste Asiático”. relatou a primeira mensagem.

O voo 2216 vindo da Tailândia para a Coreia do Sul fez um pouso de emergência e derrapou ao tentar pousar no Aeroporto Internacional de Muan em 29 de dezembro. Colidiu com uma instalação de concreto no final da pista.

Song Kyung-hoon acrescentou: “Estamos atualmente realizando os procedimentos administrativos necessários. Depois de concluído, orientaremos os passageiros reservados a reservar voos alternativos de sua escolha.”

A redução das operações aéreas até março terá como foco principalmente as rotas internacionais. As principais rotas da Jeju Air incluem voos para Tóquio, Osaka e Fukuoka no Japão e Da Nang no Vietnã. Para a terceira semana de janeiro, após a redução dos voos, a companhia aérea de baixo custo prevê reduzir 15 por cento das suas operações.

Pouco depois do trágico incidente e até a tarde de 30 de dezembro, a Jeju Air cancelou cerca de 67 mil reservas. Estes cancelamentos abrangeram 33 mil reservas nacionais e 34 mil internacionais.

O chefe de investigação da polícia da província de South Jeolla, Na Won-ho, disse: “Hoje levantaremos a cauda do avião”, informou o First Post. Na sexta-feira, os investigadores levantaram seções da fuselagem carbonizada do avião com grandes guindastes amarelos, incluindo o motor e a cauda. Durante uma conferência de imprensa no Aeroporto Internacional de Muan, Na Won-ho disse que esperava encontrar mais restos humanos.

