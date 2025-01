Após o armistício, há um novo dia de memória para comemorar

Marco Patrícia 20 de janeiro de 2025

O que pode ser comemorado no dia 27 de janeiro, Dia da Memória, após o cessar-fogo em Gaza? Talvez a breve memória do Ocidente que poderia ter produzido a Shoah, ou a memória inexistente do mundo islâmico que a nega. Depois de Auschwitz, o mundo deveria ter parecido diferente, e não foi o que aconteceu. A história foi corrompida na narrativa actual do mal no Médio Oriente desde a do Mal Absoluto durante a Segunda Guerra Mundial. Paradoxalmente, quem causou a carnificina e perdeu comemora como se tivesse vencido, e quem ganhou não tem o que comemorar. O que aconteceu em 7 de outubro de 2023, o maior massacre de judeus inocentes depois da Shoah, foi arquivado, resolvido e recolorido com cores diferentes e opostas na percepção e opinião geral. A Europa não agitava as bandeiras com a Estrela de David, mas com as quatro cores palestinas; na Europa, os movimentos Pro Pal e as ilusões geopolíticas surgiram das raízes venenosas do anti-semitismo; nesta Europa, a memória que deveria manter viva a advertência sobre Auschwitz e o Holocausto tornou-se um exercício retórico, corrompido por “se” e “mas” sussurrados e gritados.

A tomada de reféns pelos assassinos do Hamas, com crimes e atrocidades sem precedentes, desapareceu hoje, como se não fosse a fonte e a origem de tudo. A ilha de direitos que é Israel, cercada pelo mar turbulento do Islão – que semeou a lei Sharia no ponto fraco da decadente Europa dos direitos justos – agiu como um Estado deve fazer, especialmente quando a sua sobrevivência está em risco. : responder. O Ocidente esqueceu quase imediatamente a solidariedade imediata e até mesmo as cenas de júbilo em Gaza devido à incursão dos judeus. Mas ele rasgou as roupas diante das cenas de morte e destruição lançadas diante da opinião pública por uma propaganda inteligente digna do pior Goebbels. O Hamas não libertou os reféns que não deveria ter feito: utilizou-os como escudos com o mesmo plano criminoso contra o povo de Gaza, tendo impedido a evacuação com armas nas mãos depois de colocar os seus centros de comando onde “eles estavam”. escolas, hospitais, alvos não militares que se tornaram assim por esse motivo; ele usou crianças e mortes para despertar bons sentimentos com um cinismo que expressava total desrespeito pela vida humana. E com a presunção de ditar as regras de um armistício adequado ao impulso emocional que incendiou as ruas e praças desta Europa doentia, em que não se lembra uma única manifestação ou procissão banal de tochas que apelasse à libertação do mundo pergunta, judeus capturados.

Não demorou muito para que as perspectivas se virassem e espalhassem o vírus contra Israel, passando de atacado a agressor, e passando de demonizar Netanyahu, sendo tachado de criminoso de guerra. O cessar-fogo é a imposição da magmática situação internacional, que atravessa a Síria, o Irão, o Líbano, o Hezbollah, a Turquia, o Iémen, os Houthis, os Estados Unidos, a Rússia, tendo a Europa como hóspede de pedra que passa pela sua mediocridade condenada à irrelevância. no campo da política externa. Israel recuperará lentamente os seus reféns, vivos e mortos, enquanto o Hamas, entretanto, terá um fluxo numericamente desproporcional de prisioneiros palestinianos, presos, julgados e condenados por crimes graves e sangrentos, e nenhum ladrão de galinhas. O Hamas regozija-se com o resultado político inesperado e com o oxigénio da sua existência, que é minada por um estado de coma. Israel quis eliminá-lo da face da terra, apenas o decapitou e desbastou, mas a hidra substituiu as suas cabeças: de um Sinwar para outro, do implacável Yahya ao seu irmão Mohammed, e o ciclo recomeça. Do desastre tático ao sucesso estratégico. Desde o preto e branco das crianças de Auschwitz mostrando o número tatuado em seus braços por trás do arame farpado até as crianças de Gaza no cinza da poeira e dos escombros da guerra.

De um genocídio real e anormal a um genocídio que continuou como tal. Do Dia da Memória, um abismo de horror celebrado com o habitual e agora sinistro “nunca mais” das cerimónias burocráticas fotocopiadas, ao do esquecimento da consciência e do conhecimento.